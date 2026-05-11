Snaha novej maďarskej vlády splniť prísne podmienky na získanie zmrazených miliárd eur od Európskej únie do konca augusta je mimoriadne ambiciózna, no podľa diplomatov stále dosiahnuteľná. S odvolaním sa na troch predstaviteľov EÚ o tom v pondelok informovala agentúra Reuters.
Miliardy v hre a Magyarove rokovania v Bruseli
Maďarsko má pre podozrenia z porušovania princípov právneho štátu za bývalej vlády Viktora Orbána zmrazené masívne finančné prostriedky z fondu EÚ na hospodársku obnovu. Konkrétne ide o tieto zablokované sumy:
- 6,5 miliardy eur v podobe nenávratných grantov z fondu obnovy,
- 3,9 miliardy eur vo forme výhodných úverov,
- ďalších približne sedem miliárd eur zo štrukturálnych fondov, na ktorých čerpanie má však krajina ešte niekoľko rokov.
Nový maďarský premiér Péter Magyar a jeho tím aktuálne vedú intenzívne rokovania s Európskou komisiou. Po aprílovom stretnutí so šéfkou eurokomisie Ursulou von der Leyenovou Magyar avizoval, že politickú dohodu potrebnú na uvoľnenie financií by chceli uzavrieť do koncom mája.
„Splniť podmienky týkajúce sa celej sumy 10,4 miliardy eur do konca augusta je ambiciózny cieľ, ale nie je nemožný,“ citovala agentúra Reuters jedného z nemenovaných predstaviteľov EÚ.
Súboj s časom a nové výdavkové plány
Budapešť bude musieť Európskej komisii predložiť úplne nový plán toho, ako chce zmrazené prostriedky minúť. Zameranie projektov musí byť prísne v súlade s cieľmi fondu na obnovu, ktorými sú:
- prechod na zelenú ekonomiku,
- masívna digitalizácia,
- zvýšenie odolnosti štátu voči krízam.
Svoj návrh vláda zrejme odovzdá 27. mája. Keď budú nové míľniky a ciele splnené do 31. augusta, Maďarsko bude môcť požiadať o prostriedky, ktoré by mu teoreticky mohli byť vyplatené do 31. decembra tohto roku. Prekážkou v plnení podmienok už pravdepodobne nebude parlament, kde má Magyarova strana Tisza ústavnú väčšinu, ale nedostatok času na legislatívne procesy.
Hlavná rada Európskej komisie pre Budapešť preto spočíva v tom, aby presmerovala svoje výdavkové plány z rizikových a zdĺhavých projektov do bezpečnejších iniciatív, ktoré sa dajú stihnúť do konca augusta. Maďarsko pravdepodobne využije aj možnosť presunúť prostriedky na už bežiace projekty, aby predišlo definitívnej strate európskych miliárd.