Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok počas summitu v Keni oznámil masívne spoločné investície vo výške 23 miliárd eur, ktoré majú prúdiť do Afriky i Francúzska. Tento ambiciózny ekonomický balík má vytvoriť až 250 000 nových pracovných miest. O udalosti informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Miliardové investície a obojstranná spolupráca
Macron na summite Africa Forward 2026 detailne objasnil štruktúru týchto prostriedkov. Investície sa primárne zamerajú na energetickú transformáciu, digitálne technológie a umelú inteligenciu, námorné hospodárstvo či moderné poľnohospodárstvo. Celkový balík sa skladá z dvoch hlavných častí:
- 14 miliárd eur pochádza od súkromných a verejných francúzskych subjektov,
- 9 miliárd eur poskytnú africkí investori.
„Nie sme tu len na to, aby sme investovali na africkom kontinente spolu s vami – potrebujeme tiež, aby veľkí africkí podnikatelia investovali vo Francúzsku,“ zdôraznil počas svojho prejavu Macron.
Koniec výhovoriek na kolonializmus a vrátenie umenia
Francúzsky líder sa pred začiatkom summitu v rozhovore pre magazín The Africa Report dotkol aj citlivej témy histórie. Uviedol, že kolonializmus už nemožno obviňovať za všetky súčasné problémy Afriky. Podľa jeho slov bývalé európske koloniálne mocnosti už dávno nie sú „predátormi tohto storočia“ a za vývoj v uplynulých siedmich desaťročiach po získaní nezávislosti nesú zodpovednosť samotné africké štáty.
Macron v Keni zároveň potvrdil, že proces odovzdávania afrických umeleckých diel z francúzskych múzeí, ktoré boli odcudzené počas koloniálnej éry, je už „nezastaviteľný“. Francúzsky parlament totiž len nedávno schválil kľúčový zákon umožňujúci vláde vracať ukradnuté artefakty jednoduchým nariadením, čím sa odstránila nutnosť zdĺhavého samostatného hlasovania pri každom jednom prípade.