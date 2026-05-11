Západné a časť stredného Slovenska sa v pondelok večer musia pripraviť na nepriaznivé počasie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlásil výstrahy prvého stupňa pred búrkami, pričom operatívne rozšíril ich územnú aj časovú platnosť. Informácie ústav zverejnil na svojej oficiálnej webovej stránke.
Zasiahnuté regióny a trvanie výstrahy
Výstrahy prvého stupňa pred búrkami platia predbežne do 21.00 h a týkajú sa nasledujúcich oblastí:
- celé západné Slovensko,
- viaceré okresy Trenčianskeho kraja,
- vybrané okresy Banskobystrického kraja.
Očakávané sprievodné javy
Meteorológovia varujú pred viacerými nebezpečnými javmi, ktoré môžu večerné búrky sprevádzať. Obyvatelia by sa mali pripraviť najmä na:
- silný lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov v priebehu 30 minút,
- nárazy vetra dosahujúce rýchlosť až do 85 kilometrov za hodinu,
- možný výskyt krúp.
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ upozorňuje vo svojom oficiálnom vyhlásení SHMÚ.
Hoci sú jarné a letné búrky v tomto období bežné, opatrnosť je na mieste najmä pri pohybe vonku a šoférovaní. Zabezpečte si voľne položené predmety na balkónoch a záhradách pred silným nárazovým vetrom.