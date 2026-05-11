Obyvatelia západného a južného Slovenska, ako aj vybraných okresov stredného Slovenska, by sa v pondelok večer mali pripraviť na nepriaznivé počasie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlásil výstrahy prvého stupňa pred búrkami, pričom operatívne rozšíril ich územnú aj časovú platnosť. Informácie o zhoršených poveternostných podmienkach zverejnil ústav na svojej oficiálnej webovej stránke.

Zasiahnuté regióny a trvanie výstrah

Výstrahy prvého stupňa pred búrkami platia predbežne do 21.00 h a týkajú sa predovšetkým nasledujúcich oblastí:

  • celé západné a južné Slovensko,
  • väčšina okresov Trenčianskeho kraja,
  • okres Turčianske Teplice.

Očakávané sprievodné javy

Meteorológovia varujú pred viacerými nebezpečnými javmi, ktoré môžu pondelkové večerné búrky sprevádzať. Obyvatelia zasiahnutých okresov by sa mali pripraviť najmä na:

  • silný lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov v priebehu 30 minút,
  • nárazy vetra dosahujúce rýchlosť až do 85 kilometrov za hodinu,
  • možný výskyt krúp.

„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ upozorňuje vo svojom oficiálnom vyhlásení SHMÚ.

Hoci sú búrky z tepla a prechodov frontov v tomto jarnom období pomerne bežné, zvýšená opatrnosť je na mieste najmä pri pobyte vonku a za volantom. Nezabudnite si pred príchodom vetra a dažďa zabezpečiť voľne položené predmety na balkónoch či terasách.