Obyvatelia západného a južného Slovenska, ako aj vybraných okresov stredného Slovenska, by sa v pondelok večer mali pripraviť na nepriaznivé počasie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlásil výstrahy prvého stupňa pred búrkami, pričom operatívne rozšíril ich územnú aj časovú platnosť. Informácie o zhoršených poveternostných podmienkach zverejnil ústav na svojej oficiálnej webovej stránke.
Zasiahnuté regióny a trvanie výstrah
Výstrahy prvého stupňa pred búrkami platia predbežne do 21.00 h a týkajú sa predovšetkým nasledujúcich oblastí:
- celé západné a južné Slovensko,
- väčšina okresov Trenčianskeho kraja,
- okres Turčianske Teplice.
Očakávané sprievodné javy
Meteorológovia varujú pred viacerými nebezpečnými javmi, ktoré môžu pondelkové večerné búrky sprevádzať. Obyvatelia zasiahnutých okresov by sa mali pripraviť najmä na:
- silný lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov v priebehu 30 minút,
- nárazy vetra dosahujúce rýchlosť až do 85 kilometrov za hodinu,
- možný výskyt krúp.
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ upozorňuje vo svojom oficiálnom vyhlásení SHMÚ.
Hoci sú búrky z tepla a prechodov frontov v tomto jarnom období pomerne bežné, zvýšená opatrnosť je na mieste najmä pri pobyte vonku a za volantom. Nezabudnite si pred príchodom vetra a dažďa zabezpečiť voľne položené predmety na balkónoch či terasách.