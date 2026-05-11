Polícia v Žiline sa obracia na verejnosť s naliehavou prosbou o pomoc. Z miesta bydliska bez stopy zmizla len 13-ročná Vladimíra Popovičová, po ktorej vyhlásilo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline mimoriadne pátranie. Akékoľvek informácie od občanov môžu byť v týchto chvíľach kľúčové.
Odišla z domu a nikomu sa neozvala
K zmiznutiu mladej žiačky došlo podľa oficiálnej policajnej správy počas dnešného dňa. Vladimíra Popovičová odišla v obedňajších hodinách zo svojho trvalého bydliska v Žiline na doposiaľ nezistené miesto. Od tohto momentu sa svojim blízkym neozvala a miesto jej súčasného pobytu zostáva neznáme.
Popis osoby a oblečenia
Pre uľahčenie pátrania a rýchlu identifikáciu zverejnila polícia detailný popis nezvestnej dievčiny. V čase odchodu mala na sebe charakteristické oblečenie, vďaka ktorému by mohla byť v meste či na staniciach ľahšie spozorovateľná:
- Výška a postava: výška 160 cm, štíhla postava,
- Vlasy a oči: dlhé hnedé vlasy a hnedé oči,
- Oblečenie: čierne legíny, zeleno-sivá mikina a výrazná zelená bomber bunda,
- Obuv: biele tenisky.
„Akékoľvek informácie k nezvestnej osobe žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke PZ,“ vyzýva verejnosť polícia.
V prípadoch nezvestných detí zohráva dôležitú rolu čas aj všímavosť občanov. Verejnosť môže svoje poznatky komunikovať nielen telefonicky, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí priamo na stránku Polícia SR – Žilinský kraj, kde krajské riaditeľstvo zverejňuje aj aktuálne informácie k prebiehajúcim pátraniam.