Vývoj v rusko-ukrajinskej vojne naberá nový smer a Kyjev sa podľa európskej diplomacie nachádza vo výrazne lepšej pozícii ako pred rokom. Šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová po pondelkovom ministerskom zasadnutí v Bruseli potvrdila, že Európska únia intenzívne pracuje na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu po nastolení prímeria a zároveň uvaľuje nové sankcie za deportácie ukrajinských detí. Informuje o tom TASR.
Zmena dynamiky vojny a slabnúci Putin
O tom, že sa mení celková dynamika vojny, ktorú rozpútalo Rusko svojou inváziou vo februári 2022, svedčí podľa vysokej predstaviteľky EÚ hneď niekoľko kľúčových udalostí na bojisku aj mimo neho:
- úspešné ukrajinské údery hlboko na ruskom území,
- rekordné straty ruskej armády na fronte,
- výrazne obmedzená vojenská prehliadka v Moskve počas nedávnych osláv víťazstva v druhej svetovej vojne.
Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa šéfky európskej diplomacie v súčasnosti nachádza v slabšej pozícii než kedykoľvek predtým. EÚ naďalej podporuje dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru, čo však podľa Kallasovej nie je možné bez toho, aby Rusko prijalo za agresiu plnú zodpovednosť.
Bezpečnostné záruky a európska budúcnosť Ukrajiny
Európska únia sa už teraz pripravuje na povojnové usporiadanie. Bezpečnostné garancie EÚ zahŕňajú napríklad posilnenie satelitného strediska, aby dokázalo efektívne monitorovať prímerie, ako aj prísnejšie opatrenia proti obchádzaniu existujúcich sankcií. Zároveň dostal nový impulz aj samotný integračný proces Ukrajiny do EÚ.
„Náš odkaz pre Putina znie jasne: budúcnosť Ukrajiny v Európe je pre nás dôležitejšia, ako je pre Rusko zničenie Ukrajiny,“ vyhlásila Kaja Kallasová a zdôraznila, že prijatie krajiny do Únie nie je charita, ale strategická investícia do vlastnej bezpečnosti.
Vysoká predstaviteľka sa v tejto súvislosti vyslovila za otvorenie všetkých rokovacích klastrov ešte pred blížiacim sa letom, aby sa proces rozšírenia nezdržiaval.
Nové sankcie za únosy desaťtisícov detí
Pondelkové zasadnutie ministrov zahraničných vecí prinieslo aj konkrétne kroky proti páchateľom vojnových zločinov. Schválené bolo uvalenie nových sankcií na 16 jednotlivcov a sedem subjektov v Rusku za „systematickú nezákonnú deportáciu“ ukrajinských detí. Ich únos považuje EÚ za premyslený útok na samotnú budúcnosť ukrajinského národa.
Kyjev dlhodobo upozorňuje na tragický osud najzraniteľnejších. Podľa ukrajinských úradov bolo približne 20 000 detí nezákonne odvlečených do Ruska a Bieloruska. V niektorých extrémnych prípadoch sú tieto deti dokonca podrobené vojenskému výcviku a nútené v budúcnosti bojovať proti armáde svojej vlastnej vlasti.