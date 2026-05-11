Na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky pricestoval rakúsky prezident Alexander Van der Bellen. Na Úrade vlády SR v Bratislave ho prijal predseda vlády Robert Fico, pričom spoločné stretnutie potvrdilo silné bilaterálne väzby a spoločné záujmy oboch susediacich štátov.
„Návšteva rakúskeho prezidenta je potvrdením vynikajúcich vzťahov medzi našimi krajinami. Slovensko a Rakúsko spája nielen geografická blízkosť, ale aj spoločný záujem o prosperitu a bezpečnosť regiónu a občanov,“ vyhlásil premiér Robert Fico.
Silné hospodárske väzby a tisícky pracovných miest
Rakúsko patrí medzi kľúčových strategických a ekonomických partnerov Slovenska. Obchodná výmena a prepojenosť ekonomík sa odráža v konkrétnych a veľmi pozitívnych číslach:
- Rakúsko je pre nás dôležitým exportným partnerom a zároveň tretím najväčším zahraničným investorom,
- celkové rakúske investície na Slovensku už prekročili úroveň 7,5 miliardy eur,
- rakúske firmy na našom území v súčasnosti poskytujú viac ako 48 000 pracovných miest.
Spoločné priority: Priemysel, energie a infraštruktúra
Slovenský premiér a rakúsky prezident sa počas rokovania zhodli na tom, že obe krajiny by sa mali do budúcna sústrediť na praktické projekty prinášajúce hmatateľné výsledky pre bežných občanov i podnikateľský sektor. Zvýšenú pozornosť plánujú venovať predovšetkým týmto oblastiam:
- rozvoj a prepojenie cezhraničnej dopravnej infraštruktúry,
- posilňovanie energetickej bezpečnosti,
- konkurencieschopnosť domáceho priemyslu, s osobitným dôrazom na automobilový sektor.
Lídri oboch štátov, Robert Fico a Alexander Van der Bellen, nevynechali vo svojej debate ani celoeurópske témy. Diskutovali o globálnej konkurencieschopnosti Európskej únie, probléme vysokých cien energií a s nimi priamo súvisiacou udržateľnosťou európskej priemyselnej výroby, vrátane najviac ohrozených, energeticky náročných odvetví.
Záver stretnutia na najvyššej úrovni patril aj citlivým zahraničnopolitickým otázkam. Témou spoločného rozhovoru bola nedávna návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica na oslavách víťazstva nad fašizmom v Moskve, pričom slovenský premiér rakúskemu prezidentovi priamo priblížil aj obsah svojich rokovaní s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom.