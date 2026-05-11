Tragický incident v čínskom dobrodružnom parku otriasol verejnosťou po tom, čo len 16-ročná turistka zahynula pri páde z hojdačky nad vodopádom. Zábery vo videu zachytili pretrhnuté bezpečnostné lano vo chvíli, keď dievča prechádzalo cez okraj plošiny nad kaňonom.
Pred pádom upozornila na riziko
K nešťastiu došlo v nedeľu 3. mája v dobrodružnom parku Maliuyan v čínskom meste Huaying. Obeť tragického nešťastia, o ktorej portál news.com.au píše ako o Liu, nakamerovali počas prípravy na adrenalínový zoskok s lanom. Podľa čínskych médií tínedžerka niekoľkokrát upozorňovala personál na nedostatky v zaistení.
Liu mala opakovane kričať, že bezpečnostné lano „nie je dosť pevné“. Prevádzkovatelia ju však napriek tomu pustili nad zráz. V momente, keď Liu zoskočila z plošiny, bezpečnostné lano sa nad ňou pretrhlo a nasledoval jej 168-metrový pád.
Vyšetrovanie a uzavretie parku
Mladú turistku po páde okamžite transportovali do nemocnice, no zraneniam podľahla už počas prevozu. Vyšetrovatelia vo vyhlásení potvrdili, že hlavnou príčinou jej úmrtia bola „nedbanlivosť prevádzky“.
„Predbežné zistenia naznačujú, že išlo o úraz spôsobený zanedbaním bezpečnosti. Príslušné zodpovedné subjekty a personál vyšetrujeme v súlade so zákonom,“ uviedla polícia. Park, ktorý bol v čase incidentu v prevádzke len druhý mesiac, po tragédii uzatvorili.
Tragické pády na Slovensku
S podobnými tragédiami sa stretávame aj u nás. Pripomína to napríklad prípad z Tatier, ku ktorému došlo v apríli 2026. V oblasti pod Zadným Ľadovým štítom vtedy spadol poľský turista, ktorému sa stalo osudným snehové pole v náročnom teréne.
„Pri postupe snehovým poľom došlo k výpadku jedného z dvojice (turistov - pozn. red.) a pádom približne 200 metrov utrpel devastačné poranenia nezlučiteľné so životom,“ spresnili v apríli záchranári detaily nešťastia.
Na desivý pád, ktorý sa takmer skončil tragicky, pamätajú Tatry aj z decembra 2025. Skupina turistov vtedy prechádzala po Rysoch na poľskej strane, keď sa jednej turistke pošmyklo nad srtmým zrázom.
Video z celého incidentu dnes koluje na sociálnych sieťach. Pôvodne ho na instagrame zverejnil používateľ s prezývkou piter0s_. „Turistka sa pošmykla a padala vysokou rýchlosťou dolu zrázom. V poslednej sekunde sa jej našťastie podarilo pád zastaviť,“ informoval autor videa. Turistka si podľa neho požičala vybavenie v zariadení na Morskom Oku. „Žena sa pri páde nezranila, a z hôr zostúpila svojpomocne,“ dodal autor.