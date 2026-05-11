Slovensku hrozí strata miliónov z Plánu obnovy. Mimoparlamentná strana Demokrati upozornila na list z Európskej komisie (EK), ktorý podľa nich potvrdzuje, že navrhované zonácie národných parkov porušujú európske smernice. V centre sporu stojí takzvaný „priemyselný turizmus“ v Tatrách a Nízkych Tatrách.
Stovky hektárov pre hotely a lanovky pod lupou Bruselu
Enviroexpert Demokratov Michal Kiča informoval, že útvary EK zaslali 7. mája spoločné stanovisko. V ňom údajne konštatujú, že snaha rezortu životného prostredia vyčleniť v TANAP-e a NAPANT-e stovky hektárov nových rozvojových plôch pre lanovky a hotely je v rozpore s legislatívou o biotopoch. Podľa EK nebolo vykonané riadne strategické environmentálne posúdenie, čo predstavuje priame riziko pre chránenú prírodu.
V stávke je takmer pol miliardy eur
Problém nie je len ekologický, ale aj prísne ekonomický. Správne nastavená reforma národných parkov je jedným z kľúčových míľnikov Plánu obnovy. „Ohrozené je úspešné vyhodnotenie míľnika za 453 miliónov eur,“ varuje Kiča. Strana preto vyzýva ministra Tomáša Druckera (Hlas-SD), ktorý zodpovedá za plán obnovy, aby zastavil kroky ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) a jeho štátneho tajomníka Filipa Kuffu.
Navrhované riešenie: Návrat k zákonnej zonácii
Podľa Demokratov je jediným východiskom zmeniť návrhy zonácií tak, aby sa do zóny D (najnižší stupeň ochrany) zaraďovali výhradne existujúce stavby, a nie nové plochy pre developérov. Kiča tvrdí, že ministerstvo životného prostredia dlhodobo ignorovalo odborné pripomienky aj upozornenia na nezákonnosť procesu.
Kľúčové výhrady Európskej komisie podľa strany Demokrati:
- Nedodržanie smernice o biotopoch: Chýbajúce odborné posúdenie vplyvov na chránené územia.
- Smernica o SEA: Porušenie pravidiel pre strategické environmentálne posudzovanie plánov a programov.
- Finančné riziká: Ohrozenie platby vo výške 453 miliónov eur.
Reakcia ministerstva: „Sú to nezmysly“
Ministerstvo životného prostredia SR obvinenia Michala Kiču ostro odmietlo. Vo svojom stanovisku označilo jeho vyjadrenia za „nezmysly“ a prirovnalo ich k absurdným obvineniam, že minister Taraba je zodpovedný za počasie či sucho. Rezort tak naďalej trvá na správnosti svojich postupov pri zonácii slovenských veľhor.
Máj 2026 sa tak stáva rozhodujúcim mesiacom pre slovenskú ochranu prírody. Ak Brusel skutočne zablokuje financie z plánu obnovy, vláda bude musieť vysvetľovať, či rozvoj horskej infraštruktúry stál za stratu stoviek miliónov eur určených na modernizáciu krajiny.