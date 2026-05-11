Slovenský prezident Peter Pellegrini v pondelok reagoval na zásadné politické zmeny u našich južných susedov. Po víťazstve strany Tisza a zvolení Pétera Magyara za nového maďarského premiéra hlava štátu očakáva novú éru pragmatizmu, no zároveň upozorňuje na potrebu citlivého riešenia historických sporov, ktoré opäť vyplávali na povrch.
Benešove dekréty ako technický problém?
Jednou z najpálčivejších tém zostávajú Benešove dekréty a prípady konfiškácie majetku, ktoré sa objavili aj v poslednom období. Prezident Peter Pellegrini verí, že sa diskusia o tejto 80 rokov starej legislatíve nezmení na politický konflikt, ale na hľadanie technického mechanizmu. „Pevne verím, že vlády nájdu spôsob, ktorý zabráni tomu, aby ešte aj v roku 2026 dochádzalo ku konfiškácii majetku na základe dekrétov,“ uviedol prezident.
Nová dynamika vo Vyšehradskej štvorke
Pellegrini privítal signály z Budapešti, ktoré naznačujú ochotu Pétera Magyara vrátiť dôležitosť formátu V4. Hlbšia regionálna spolupráca je podľa slovenskej hlavy štátu kľúčom k eliminácii napätia. Nový maďarský premiér, ktorého strana získala v apríli ústavnú väčšinu, tak dostáva šancu na „reštart“ susedských vzťahov na pragmatickej báze.
Politická situácia v Maďarsku (máj 2026):
- Víťaz volieb: Strana Tisza (Tisztelet és Szabadság Párt).
- Sila v parlamente: Ústavná väčšina (podpora 140 poslancov pri voľbe premiéra).
- Zahraničnopolitický kurz: Deklarovaný záujem o posilnenie stredoeurópskej spolupráce a V4.
Pellegriniho misia: Eliminácia konfliktov
Slovenský prezident deklaroval, že v rámci svojich kompetencií urobí maximum pre to, aby sa slovensko-maďarské vzťahy vrátili k priateľskej spolupráci. Podľa neho je dôležité, aby sa krajiny sústredili na budúcnosť a ekonomickú prosperitu regiónu, než na oživovanie historických trávd.
Očakávané kroky v slovensko-maďarskom dialógu:
- Expertnej komisie: Vytvorenie technického mechanizmu pre majetkovoprávne otázky.
- Samit V4: Aktívna účasť nového premiéra Magyara na regionálnych rokovaniach.
- Ekonomické projekty: Pokračovanie v rozvoji infraštruktúry a cezhraničnej spolupráce.
Stretnutie staronových susedov v novej politickej realite mája 2026 naznačuje mierny optimizmus. Hoci postava Pétera Magyara prináša do Budapešti zmenu, nevyriešené otázky minulosti budú aj naďalej vyžadovať vysokú mieru diplomacie na oboch stranách Dunaja.