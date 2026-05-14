Šéf nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair Michael O’Leary vyzýva na radikálne riešenie rastúceho počtu incidentov na palubách lietadiel. Navrhuje zaviesť prísny zákaz podávania alkoholu na letiskách v skorých ranných hodinách, čím chce eliminovať agresívne správanie podgurážených cestujúcich.
Nárast incidentov a ohrozenie bezpečnosti
Generálny riaditeľ spoločnosti Ryanair v rozhovore pre britský portál ITV prezentoval znepokojujúce štatistiky. Zatiaľ čo pred desiatimi rokmi musela letecká spoločnosť pre nevhodné správanie pasažierov odkloniť priemerne jeden let týždenne, dnes je to už takmer jeden let každý deň. Podľa O’Learyho je situácia neúnosná a predstavuje obrovskú výzvu pre celý letecký priemysel.
„Nerozumiem, prečo v letiskových baroch obsluhujú ľudí o piatej alebo šiestej ráno. Kto musí v takom čase piť pivo?“ pýta sa šéf aeroliniek. Problém vidí najmä v legislatívnej diere, ktorá letiskovým prevádzkam umožňuje ignorovať štandardné licenčné pravidlá.
Navrhované opatrenia a licenčné obmedzenia
Bežné pohostinstvá a bary sa musia riadiť prísnymi otváracími hodinami, ktoré sú zakotvené v licenciách. Tieto pravidlá sa však v súčasnosti nevzťahujú na prevádzky v takzvanej airside zóne letísk (priestor za bezpečnostnou kontrolou). O’Leary navrhuje niekoľko opatrení:
- Zákaz podávania alkoholu na letiskách mimo štandardných licenčných hodín platných v danom štáte.
- Obmedzenie počtu nápojov, ktoré si môže cestujúci zakúpiť pred odletom.
- Zvýšenú kontrolu cestujúcich, ktorí vykazujú známky opitosti už pri nástupe do lietadla.
Zároveň dodal, že samotný Ryanair už teraz uplatňuje vlastnú politiku striedmosti a počas letu zriedka predá jednému cestujúcemu viac ako dva alkoholické nápoje. Hlavným zdrojom problémov je teda podľa neho alkohol skonzumovaný ešte pred vstupom na palubu.
Ryanair reaguje aj na meškanie a oblečenie cestujúcich
Letecká spoločnosť Ryanair je od začiatku roka 2026 aktívna aj na sociálnych sieťach. Na TikToku nedávno zverejnila už dve videá, v ktorých reaguje na správanie a oblečenie cestujúcich.
V jednom z nich aerolinka reagovala na sťažnosti, ktoré na ňu smerujú po tom, ako zákazníci zmeškajú let. Ilustrácia lietadla a meškajúceho zákazníka s titulkom „Čo od nás čakajú zákazníci, ktorí zmeškajú let“ má slúžiť ako paródia na podobné situácie. Lietadlo vo videu symbolicky vyzdvihne meškajúceho zákazníka z letiska pomocou svetelného lúča, podobne ako to vidno v sci-fi filmoch pri ufo.
Začiatkom roka Ryanair zas zaujal videom, v ktorom požiadal cestujúcich, aby pri lietaní nenosili rifle. „Prestaňme v roku 2026 cestovať v rifliach,“ píše sa vo videu s pristávajúcim lietadlom. Spoločnosť nijako bližšie nevysvetlila túto svoju požiadavku.