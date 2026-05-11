Na rýchlostnej ceste R1 došlo v pondelok popoludňajších hodinách k vážnej dopravnej nehode, ktorá ochromila dopravu v smere na Banskú Bystricu. Zrážka osobného auta s kamiónom si vyžiadala zásah všetkých záchranných zložiek a úplné uzavretie strategického úseku.
Ako informovala nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti, k nehode došlo približne 40 kilometrov za výjazdom Nitra-juh v smere na Banskú Bystricu. Podľa polície sa na mieste zrazilo osobné auto s kamiónom. Na mieste momentálne zasahujú hasiči, posádky rýchlej zdravotnej pomoci a polícia.
Kvôli dokumentovaniu nehody a odstraňovaniu následkov zrážky je rýchlostná cesta R1 v danom smere momentálne neprejazdná. Polícia riadi dopravu a vykonáva odklon, čo spôsobuje výrazné zdržania v širšom okolí Nitry.
Aktuálne dopravné obmedzenia:
- Smer: Nitra -> Banská Bystrica (úplná uzávierka).
- Odklon: Doprava je presmerovaná cez mesto Nitra.
Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny príslušníkov na mieste, boli trpezliví a ak je to možné, úseku sa úplne vyhli. Príčiny nehody a miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania.