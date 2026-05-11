Ukrajina sa stáva globálnym centrom inovácií v oblasti bezpilotných technológií. Prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že o úzku spoluprácu a expertízu v sektore dronov má záujem už takmer 20 krajín, pričom prvé reálne kontrakty sú už na stole.
Diplomatický úspech postavený na skúsenostiach z frontu
Ukrajinský prezident na sociálnej sieti X potvrdil, že proces medzinárodnej spolupráce naberá na obrátkach. „Takmer 20 krajín je v súčasnosti zapojených v rôznych fázach: štyri dohody už boli podpísané a prvé kontrakty v rámci týchto dohôd sa teraz pripravujú,“ uviedol Volodymyr Zelenskyj. Ukrajine sa podarilo premeniť tragické skúsenosti z moderného bojiska na cenné technologické know-how, o ktoré je vo svete enormný záujem.
Partnerstvá naprieč kontinentmi
Geografia ukrajinskej dronovej diplomacie sa v posledných mesiacoch výrazne rozšírila. Kyjev už nekontaktuje len tradičných západných spojencov, ale stáva sa strategickým partnerom aj pre kľúčové krajiny Blízkeho východu.
Prehľad kľúčových partnerstiev (stav k máju 2026):
- Európska os: Obranné a technologické dohody s Nemeckom, Nórskom a Holandskom (podpísané v apríli).
- Blízkovýchodný vektor: Dlhodobé bezpečnostné partnerstvá so Saudskou Arábiou, Katarom a Spojenými arabskými emirátmi.
Transformácia ukrajinského zbrojného priemyslu
Tento posun v diplomacii prichádza po dvoch rokoch intenzívneho vývoja, kedy sa drony stali rozhodujúcim prvkom v konflikte. Ukrajinská expertíza zahŕňa nielen samotnú výrobu hardvéru, ale aj pokročilé systémy elektronického boja (EW) a integráciu umelej inteligencie do riadenia bezpilotných prostriedkov.
Hlavné oblasti exportu ukrajinského know-how:
- Námorné drony: Technológia, ktorá zásadne zmenila rovnováhu síl v Čiernom mori.
- FPV drony: Masová výroba a taktické nasadenie nízkonákladových útočných prostriedkov.
- Anti-dronové systémy: Ochrana kritickej infraštruktúry pred náletmi kamikadze dronov.
Ukrajina sa v máji 2026 definitívne etabluje ako technologický líder v oblasti autonómnych zbraňových systémov. Tieto dohody nielen posilňujú obranyschopnosť partnerov, ale zároveň prinášajú potrebné investície do ukrajinského obranného priemyslu, čím vytvárajú základy pre dlhodobú ekonomickú a bezpečnostnú stabilitu krajiny.