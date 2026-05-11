Slovenský kalendár pamätných dní by sa mohol čoskoro rozrásť o nový významný dátum. Poslanci za SNS predložili do Národnej rady SR návrh, podľa ktorého by sme si 18. septembra pripomínali Deň štátnej vlajky Slovenskej republiky. Cieľom je posilniť národnú hrdosť a historické povedomie bez dopadu na ekonomiku krajiny.
Symbolika zakorenená v meruôsmych rokoch
Výber dátumu 18. september nie je náhodný. Odkazuje na kľúčové momenty slovenskej histórie z roku 1848, keď slovenskí dobrovoľníci prekročili hranice a začali ozbrojené vystúpenie za práva Slovákov. Práve v tomto revolučnom období sa začala formovať trikolóra (biela, modrá, červená), ktorá tvorí základ našej dnešnej štátnej vlajky.
Revolučné roky 1848 a 1849 majú významné miesto v slovenských národných dejinách, keďže sú spojené aj s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky; Foto: TASR/Lukáš Grinaj
Historický význam navrhovaného dňa:
- Národná emancipácia: Formovanie moderných politických požiadaviek Slovákov.
- Vznik symboliky: Prvé oficiálne používanie bielo-modro-červenej kombinácie ako národného symbolu.
- Vzdelávací rozmer: Pamätný deň má slúžiť na dôstojné pripomenutie dejín v školách a kultúrnych inštitúciách.
Ekonomicky neutrálny sviatok
Predkladatelia z SNS zdôrazňujú, že hoci ide o dôležitý symbolický krok, Deň štátnej vlajky nebude dňom pracovného pokoja. Pre občanov, zamestnávateľov a podnikateľov sa tak nič nemení – obchody zostanú otvorené a pracovný proces nebude prerušený.
Charakteristika navrhovanej novely:
- Žiadne obmedzenia: Návrh nezakladá nové povinnosti pre firmy ani verejnú správu.
- Pracovný čas: Režim odmeňovania a prevádzky zostáva zachovaný.
- Spoločenský dopad: Zameranie výhradne na kultúrny a občiansky význam symbolu.
Budúcnosť štátnej symboliky
Návrh teraz čaká na prerokovanie v parlamente. Ak prejde legislatívnym procesom, Slovensko sa zaradí medzi krajiny, ktoré majú osobitný deň venovaný oslave svojich štátnych symbolov. Podľa SNS je dôležité, aby si najmä mladá generácia uvedomovala hĺbku tradície, z ktorej súčasná vlajka SR vychádza.
Zavedenie nového pamätného dňa v máji 2026 prichádza v čase, kedy sa čoraz viac skloňuje téma budovania vlastenectva. 18. september by sa tak mohol stať dňom, kedy slovenské ulice a inštitúcie zaplaví trikolóra bez toho, aby sme tým zaťažili štátny rozpočet či produktivitu práce.