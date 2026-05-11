Ratingová agentúra Fitch vystavila Slovensku vysvedčenie, ktoré sa stalo novým jablkom sváru medzi koalíciou a opozíciou. Kým vláda Roberta Fica hovorí o úspechu a potvrdení správnosti konsolidačných opatrení, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) varuje pred rastúcim dlhom a faktom, že nás nad vodou drží najmä členstvo v eurozóne.
Súboj interpretácií: Úspech alebo stagnácia?
Agentúra Fitch potvrdila rating Slovenska na úrovni A- so stabilným výhľadom. Premiér Robert Fico aj minister financií Ladislav Kamenický (obaja Smer-SD) toto rozhodnutie privítali ako dôkaz, že ozdravovanie verejných financií prináša svoje ovocie. Opozičné KDH však túto rétoriku ostro odmieta a upozorňuje na skryté riziká v správe agentúry.
Kritické body správy podľa KDH:
- Členstvo v EÚ a eurozóne: Rating je udržiavaný najmä vďaka našej kotve v európskych štruktúrach, nie vďaka domácej politike.
- Zraniteľnosť: Verejné financie zostávajú napriek „trom konsolidáciám“ podľa agentúry zraniteľné a bez známok zlepšenia výhľadu.
- Zhoršovanie vzťahov: Fitch upozorňuje na napätie medzi Bratislavou a Bruselom, čo môže mať vplyv na ekonomickú stabilitu.
Dlhy rastú, rast spomaľuje
Ekonomický expert KDH Martin Štuk a poslanec Rastislav Krátky poukazujú na konkrétne čísla, ktoré agentúra Fitch predpovedá pre rok 2026. Tie podľa nich nekorešpondujú s vládnym optimizmom.
Ekonomická prognóza pre SR na rok 2026:
|Ukazovateľ
|Predpokladaná hodnota
|Poznámka expertov
|Dlh verejnej správy
|62,9 % HDP
|Nad priemerom krajín s ratingom A
|Hospodársky rast
|0,8 %
|Slabá dynamika ekonomiky
|Inflácia
|4,4 %
|Výrazne viac ako v porovnateľných krajinách
Drahšie pôžičky pre štát
KDH varuje, že pomalé tempo znižovania deficitu a rastúci dlh povedú k tomu, že si Slovensko bude na finančných trhoch požičiavať drahšie. „Viac peňazí pôjde na úroky namiesto zdravotníctva, školstva či podpory rodín,“ konštatoval Martin Štuk. Podľa hnutia by po prijatých opatreniach malo dochádzať k zlepšovaniu ratingu, čo sa však nedeje a krajina skôr stagnuje.
Politický súboj o interpretáciu ratingu v máji 2026 ukazuje, že stav verejných financií zostáva ústrednou témou domácej agendy. Kým vláda považuje stabilitu ratingu za „dobrú správu“, opozícia ju vníma ako posledné varovanie pred prekročením kritických hraníc zadlženia.