Moderné domy a pozemky sa čoraz viac menia na multifunkčné priestory – slúžia na oddych, rekreáciu aj skladovanie bežného vybavenia. Zároveň rastú nároky používateľov na komfort, estetiku a poriadok. V takých podmienkach klasické riešenia, ako garáže či pivnice, často nestačia. Priestor je obmedzený a sezónne vybavenie či záhradné doplnky rýchlo zaplnia každé voľné miesto. Tento problém si všimla poľská spoločnosť Garden Way, ktorá prostredníctvom značky Store Boss prináša praktické a odolné riešenia na uskladnenie vecí v záhrade, na pozemku či terase.
Store Boss – čo je to za značku?
Store Boss je vlastná značka spoločnosti Garden Way, ktorá sa zameriava na produkty určené na skladovanie v domácnosti aj v exteriéri. Jej portfólio zahŕňa praktické a odolné riešenia, ktoré pomáhajú udržiavať poriadok a chránia veci pred poveternostnými vplyvmi.
Značka ponúka široké spektrum produktov – od záhradných domčekov cez garážové stany až po záhradné boxy a skrine na terasu. Produkty sú vyrábané na objednávku spoločnosti Garden Way, čo zabezpečuje jednotnú kvalitu, funkčnosť a dizajn.
Čo Store Boss predáva a vyrába?
Produkty Store Boss sa vyznačujú premyslenou oceľovou alebo modulárnou konštrukciou, ktorá zabezpečuje stabilitu a odolnosť pri každodennom používaní. Sú navrhnuté pre vonkajšie podmienky, takže poskytujú ochranu pred dažďom, vetrom aj slnkom. Pri garážových stanoch je možné vymeniť krycie plachty, čo predlžuje ich životnosť. Jednoduchá montáž navyše umožňuje ich inštaláciu bez potreby profesionálnej pomoci.
Záhradné domčeky Store Boss
Záhradné domčeky predstavujú praktické miesto na uskladnenie náradia, kosačiek, bicyklov či sezónnych doplnkov. Umožňujú udržiavať poriadok, chránia vybavenie pred dažďom a prachom a zároveň šetria miesto v dome alebo garáži.
V porovnaní s klasickými hospodárskymi budovami si domčeky Store Boss vyžadujú minimálnu inštaláciu a možno ich prispôsobiť individuálnym potrebám záhrady alebo pozemku.
Garážové stany Store Boss
Garážové stany značky Store Boss poskytujú ochranu pre autá, motocykle aj rekreačné vybavenie. Predstavujú praktickú alternatívu ku klasickej garáži – ponúkajú mobilitu, jednoduchú montáž a možnosť používania na rôznych miestach. Stan chráni vozidlá pred poveternostnými vplyvmi a nečistotami, pričom zároveň neobmedzuje priestor okolo domu.
Záhradné boxy a terasové skrine Store Boss
Záhradné boxy a terasové skrine Store Boss uľahčujú uskladnenie záhradných vankúšov, sezónneho nábytku, hračiek či drobných doplnkov. Vďaka nim zostáva oddychová zóna uprataná a estetická, pričom všetko potrebné máte vždy po ruke. Produkty tejto značky sa vyznačujú pevnou konštrukciou a vysokou odolnosťou voči vonkajším podmienkam, čo zabezpečuje ich dlhodobé používanie.
Garden Way – poľská spoločnosť a vlastník značky Store Boss
Garden Way je poľská firma, ktorá už dlhé roky rozvíja vlastné značky v segmente Dom & Záhrada a ponúka produkty prispôsobené reálnym potrebám používateľov. V jej portfóliu sa aktuálne nachádzajú štyri značky: Store Boss, CoverTech, Jump Hero a Garden Point, pričom každá z nich sa zameriava na inú kategóriu produktov pre dom a záhradu.
Produkty značky Store Boss sa vyrábajú výhradne na objednávku spoločnosti Garden Way, podľa presne stanovených smerníc a pod neustálou kontrolou kvality. Vďaka tomu každý produkt – od záhradných domčekov cez garážové stany až po záhradné boxy a terasové skrine – spĺňa vysoké nároky na funkčnosť a odolnosť. Spoločnosť neprevádzkuje kamenný ani veľkoobchodný predaj, čo jej umožňuje zachovať jednotnú ponuku a zabezpečiť zákazníkom prístup ku kompletnému a overenému sortimentu.
Gardenway.sk – jediný oficiálny predajný kanál
Gardenway.sk je internetový obchod patriaci spoločnosti Garden Way a zároveň jediné miesto na Slovensku, kde je možné zakúpiť produkty značky Store Boss. Platforma sa teší vysokým hodnoteniam zákazníkov a pozitívnym recenziám napríklad na portáli Trustpilot, čo potvrdzuje dôveru používateľov. Gardenway.sk patrí medzi lídrov v predaji záhradného vybavenia vrátane nábytku, záhradných domčekov a prvkov záhradnej architektúry. Produkty Store Boss dostupné v tomto obchode garantujú jednotnú kvalitu a kompletnosť ponuky značky v jednom oficiálnom kanáli.
Zhrnutie
Značka Store Boss je vlastnou značkou spoločnosti Garden Way a ponúka funkčné a odolné riešenia pre skladovanie v domácnosti aj záhrade. Produkty ako záhradné domčeky, garážové stany, úložné boxy a terasové skrine pomáhajú udržiavať poriadok, chránia vybavenie pred poveternostnými vplyvmi a umožňujú efektívne využitie priestoru. Dostupnosť výhradne cez gardenway.sk zabezpečuje plnú kontrolu nad kvalitou a konzistentnosť celej ponuky.