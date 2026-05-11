Slovensko a Rakúsko potvrdili svoje nadštandardné susedské vzťahy. Prezident SR Peter Pellegrini privítal v Prezidentskom paláci svojho rakúskeho kolegu Alexandra Van der Bellena. Hlavnými témami rokovania boli nielen spoločná infraštruktúra a ekonomika, ale aj rozdielne pohľady na budúcnosť Európskej únie.
Blízki susedia s vlastným názorom
Obaja štátnici označili vzťahy medzi Bratislavou a Viedňou za vynikajúce, a to nielen z geografického, ale najmä z ľudského hľadiska. Napriek priateľskej atmosfére sa však dotkli aj citlivých politických tém. Peter Pellegrini tlmočil rakúskemu partnerovi obozretnosť Slovenska pri otázkach hlbšej integrácie EÚ, najmä v oblastiach spoločnej zahraničnej a obrannej politiky.
Kľúčové body bilaterálneho dialógu:
- Budúcnosť EÚ: Diskusia o miere integrácie a zachovaní suverenity v strategických otázkach.
- Mierové riešenia: Zhoda na potrebe dodržiavania medzinárodného práva pri globálnych konfliktoch.
- Regionálny formát S3: Príprava na utorkový samit prezidentov v Bratislave (12. mája 2026).
Doprava, auto-priemysel a energetika
Praktická spolupráca sa má v najbližšom období sústrediť na modernizáciu dopravného spojenia medzi oboma krajinami. Pellegrini vyzdvihol dôležitosť automobilového sektora, ktorý je pilierom priemyslu v oboch štátoch, a potrebu zvyšovania jeho konkurencieschopnosti.
Priority hospodárskej spolupráce v roku 2026:
- Energetická bezpečnosť: Koordinácia postupov pri zabezpečovaní stabilných dodávok energií.
- Cezhraničné projekty: Posilnenie odborného dialógu a zjednodušenie života ľudí v pohraničí.
- Obchodná výmena: Upevnenie pozície Rakúska ako jedného z kľúčových investorov na Slovensku.
Diplomatická misia pokračuje
Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen vyzdvihol unikátnu blízkosť Viedne a Bratislavy, ktorá umožňuje intenzívnu spoluprácu na všetkých úrovniach. Jeho program v hlavnom meste Slovenska však nekončí len v paláci. Čakajú ho rokovania s predsedom parlamentu Richardom Rašim a premiérom Robertom Ficom.
Van der Bellen sa netajil tým, že jednou z tém rozhovoru s premiérom bude aj Ficova nedávna návšteva Moskvy a sobotné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Tento moment podčiarkuje snahu Rakúska o udržanie transparentného dialógu v rámci stredoeurópskeho regiónu.
Stretnutie prezidentov v máji 2026 ukázalo, že hoci majú Slovensko a Rakúsko v niektorých európskych otázkach odlišné akcenty, ich partnerstvo zostáva pevným pilierom stability v strednej Európe. Utorkový samit S3 (Slovensko, Rakúsko, Česko) by mal tieto väzby ešte viac zoficiálniť.