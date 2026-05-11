Obchodný reťazec Billa pristúpil k okamžitému stiahnutiu obľúbenej pálivej omáčky z predaja. Dôvodom je vážne pochybenie pri označovaní zloženia, ktoré môže ohroziť zdravie alergikov. Vo výrobku totiž zistili nebezpečný alergén, ktorý nie je uvedený na obale.
Informácie o výrobku
Problém sa týka konkrétnej šarže pálivej omáčky typu Sriracha od zahraničného výrobcu. Spoločnosť Billa vyzýva zákazníkov, aby si skontrolovali svoje zásoby a zamerali sa na nasledujúce identifikačné údaje produktu:
- Názov produktu: McILHENNY CO. Tabasco Sriracha Sauce
- Objem balenia: 256 ml
- Dátum minimálnej trvanlivosti (DMT): 20. 12. 2026
- Šarža: LOT 062025
- EAN kód: 0011210697003
- Pôvod: Spojené štáty americké (výrobca McIlhenny Company)
V pálivej omáčke zistili prítomnosť alergénu, ktorý sa neuvádza na obale; Foto: billa.sk
Dôvody stiahnutia a informácie pre spotrebiteľov
Hlavným dôvodom tohto preventívneho kroku je zistená prítomnosť arašidov. Tento silný alergén absentuje v zozname zložiek, čo predstavuje riziko najmä pre ľudí trpiacich potravinovou intoleranciou alebo alergiou na arašidy.
Zákazníci, ktorí si uvedenú omáčku zakúpili v predajniach Billa, ju môžu priniesť späť do ktorejkoľvek prevádzky reťazca po celom Slovensku. „Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie,“ uvádza spoločnosť v oficiálnom oznámení.
Obchodný reťazec Billa pristúpil k okamžitému stiahnutiu obľúbenej pálivej omáčky z predaja. Dôvodom je vážne pochybenie pri označovaní zloženia, ktoré môže ohroziť zdravie alergikov, nakoľko sa v produkte nachádza nebezpečný alergén, ktorý nie je uvedený na obale výrobku, čo môže viesť až k život ohrozujúcej anafylaxii.
Identifikácia sťahovaného výrobku
Problém sa týka špecifickej šarže pálivej omáčky typu Sriracha od svetoznámeho výrobcu. Spoločnosť Billa vyzýva zákazníkov, aby si skontrolovali svoje zásoby a zamerali sa na nasledujúce identifikačné údaje produktu:
- Názov produktu: McILHENNY CO. Tabasco Sriracha Sauce
- Objem balenia: 256 ml
- Dátum minimálnej trvanlivosti (DMT): 20. 12. 2026
- Šarža: LOT 062025
- EAN kód: 0011210697003
- Pôvod: Spojené štáty americké (výrobca McIlhenny Company)
Alergia na arašidy a príznaky
Alergia na arašidy je stav, pri ktorom imunitný systém tela prehnane reaguje na túto strukovinu. Podľa odborníkov z Mayo Clinic ide o jednu z najčastejších príčin závažných potravinových alergií, pričom reakcia sa zvyčajne objaví už niekoľko minút po kontakte s alergénom. Medzi typické symptómy patria:
- Kožné reakcie ako žihľavka, začervenanie alebo opuch.
- Svrbenie alebo mravčenie v okolí úst a hrdla.
- Tráviace ťažkosti vrátane hnačky, žalúdočných kŕčov a zvracania.
- Dýchavičnosť, sipot alebo pocit zvierania hrdla.
Najzávažnejšou formou je anafylaxia, čo je život ohrozujúci stav vyžadujúci okamžité podanie epinefrínu (adrenalínu) a prevoz na pohotovosť. Príznakmi anafylaktického šoku sú prudký pokles krvného tlaku, opuch pier a hrdla znemožňujúci dýchanie, zrýchlený pulz či strata vedomia.
Ďalšiu problémovú omáčku našli v Terne
Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR začiatkom apríla informovala o kontrole v prevádzke spoločnosti PPP Terno real estate s. r. o. vo Veľkom Bieli (okres Senec), v rámci ktorej v predajni zistili indickú omáčku s obsahom nepovolenej látky asafoetida.
Látka asafoetida podľa zákona nie je v rámci EÚ celkovo zakázaná, no jej použitie v potravinách je prísne regulované – v prípade indickej omáčky nepovolené.
Omáčku podľa hygienikov distribuovali z Indie prostredníctvom českého distribútora. Výrobok kvôli obsahu nepovolenej látky stiahli z predaja.
„Predajca komunikoval s dodávateľom o zistených skutočnostiach – použití látky „asafoetida“ v potravine,“ dodala ŠVPS.