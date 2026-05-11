Britský premiér Keir Starmer čelí jednej z najväčších výziev svojej politickej kariéry. Po drvivej porážke v regionálnych voľbách a narastajúcej vnútrostraníckej opozícii v pondelok prisľúbil radikálny obrat v zahraničnej aj domácej politike. Jeho prioritou zostáva „reset“ vzťahov s Európskou úniou a strategické znárodnenie oceliarskeho priemyslu.
Návrat do srdca Európy
Premiér Starmer v pondelkovom prejave jasne deklaroval, že jeho vláda bude definovaná obnovou vzťahov so starým kontinentom. Napriek dozvukom brexitu chce Spojené kráľovstvo opäť postaviť do centra európskeho diania. „Viem, že mám svojich pochybovačov a viem, že im musím dokázať, že sa mýlia. Urobím to,“ vyhlásil odhodlane v reakcii na klesajúcu popularitu.
Znárodnenie British Steel: Koniec čínskej éry
Jedným z najvýraznejších krokov labouristov bude opätovné prevzatie kontroly nad strategickým podnikom British Steel. Spoločnosť, ktorú v súčasnosti vlastní čínska Jingye Group, prejde pod plné národné vlastníctvo. Vláda plánuje tento týždeň predložiť legislatívu, ktorá jej udelí potrebné právomoci na tento bezprecedentný krok v moderných dejinách krajiny.
Politické zemetrasenie vo Walese
Starmerov prejav prichádza v čase hlbokej krízy vo vnútri Labouristickej strany. Minulotýždňové voľby do waleského parlamentu (Senedd Cymru) skončili pre stranu katastrofou – zisk len deviatich kresiel je historickým minimom. Neúspech okamžite využila krídlo odporcov v strane. Poslankyňa Catherine Westová otvorene vyzvala na výmenu lídra a navrhla samu seba ako kandidátku na post premiérky.
Kľúčové sľuby Starmerovej vlády z roku 2024 vs. realita v máji 2026:
- Ekonomika: Ambiciózny plán rastu naráža na globálnu neistotu a potrebu štátnych investícií do priemyslu.
- Zdravotníctvo (NHS): Snaha o zefektívnenie systému naráža na personálne poddimenzovanie.
- Prisťahovalectvo: Sľubované zníženie počtu imigrantov zostáva ostro sledovanou a polarizujúcou témou.
Budúcnosť pod tlakom
Hoci labouristi v roku 2024 získali jednu z najväčších parlamentných väčšín, súčasná frustrácia verejnosti aj politických elít naznačuje, že „medové týždne“ vlády skončili. Starmer sa teraz pokúša o útek vpred – kombináciou proeurópskej rétoriky a silného štátneho intervencionizmu v domácej ekonomike.
Máj 2026 sa tak pre Spojené kráľovstvo stáva zlomovým momentom. To, či Starmer dokáže pretaviť kontrolu nad British Steel a nové spojenectvá s Európou do reálneho zlepšenia životnej úrovne, rozhodne o tom, či v Downing Street 10 prežije nadchádzajúce obdobie vnútrostraníckeho pnutia.