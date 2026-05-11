Helsinki/Rím, 11. mája 2026 – Európa musí prevziať iniciatívu a začať priame rozhovory s Kremľom. Fínsky prezident Alexander Stubb v rozhovore pre talianske médiá zdôraznil, že európske záujmy nemusia byť vždy totožné s americkou politikou a starý kontinent by mal byť v otázke vojny na Ukrajine aktívnejším hráčom.
Čas na európsku diplomatickú ofenzívu
Alexander Stubb pre denník Corriere della Sera uviedol, že hoci presný moment začiatku rokovaní nepozná, čas na ich otvorenie už dozrel. Podľa fínskej hlavy štátu je nevyhnutné, aby sa Európa priamo angažovala, najmä ak by kroky Washingtonu prestali korešpondovať s európskymi prioritami. „S európskymi lídrami sme hovorili o tom, kto nadviaže kontakt, zatiaľ to nevieme,“ priznal Stubb.
Koordinácia ako kľúč k úspechu
Za najdôležitejší faktor považuje Stubb vzájomnú dohodu medzi európskymi mocnosťami a krajinami na „frontovej línii“. Do úzkej koordinácie by podľa neho mali byť zapojené tieto štáty:
- Kľúčoví hráči EÚ: Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Poľsko.
- Strategickí partneri: Veľká Británia.
- Hraničné oblasti: Severské a pobaltské štáty, ktoré majú s Ruskom priamu skúsenosť.
Zatiaľ zostáva otvorené, či bude Európu zastupovať osobitný splnomocnenec alebo vybraná skupina lídrov štátov a vlád.
Tri scenáre vývoja konfliktu
Fínsky prezident načrtol tri teoretické cesty, ktorými sa môže vojna na Ukrajine v najbližšom období vyberať. Napriek diplomatickým snahám je však Stubb skeptický ohľadom skorého ukončenia bojov a nemyslí si, že mierovú dohodu uvidíme ešte v roku 2026.
Možné scenáre podľa Alexandra Stubba:
- Status quo: Pokračovanie opotrebovávacej vojny bez zásadných zmien na fronte.
- Diplomatická cesta: Uzavretie prímeria, po ktorom budú nasledovať zložité mierové rozhovory.
- Kolaps: Náhle zrútenie jednej z bojujúcich strán konfliktu.
Vyjadrenia Alexandra Stubba z mája 2026 signalizujú významný posun v európskom uvažovaní. Fínsko, ako krajina s najdlhšou hranicou s Ruskom v rámci NATO, touto iniciatívou volá po väčšej autonómii Európy v bezpečnostných otázkach a snaží sa predísť scenáru, kde by o osude kontinentu rozhodovali iní bez jeho priamej účasti.