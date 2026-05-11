Tragický útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, ktorý začiatkom minulého roka otriasol Slovenskom, má za sebou dôležitý súdny deň. Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedal znalec z odboru psychiatrie, ktorý analyzoval komplikované vnútro obžalovaného Samuela S.
Porucha osobnosti a nenávisť voči ženám
Znalec pred súdom vykreslil obraz mladého muža s osobnosťou plnou vnútorných konfliktov. Samuel S. podľa posudku netrpí duševnou chorobou v klasickom zmysle, ale závažnou poruchou osobnosti. Tá sa prejavuje oslabenou reguláciou emócií a skresleným vnímaním reality. „Motivácia skutku nebola chorobná, ale vyplývala z jeho osobnostných predispozícií,“ vysvetlil znalec.
Kľúčové zistenia psychiatrického posudku (máj 2026):
- Vzťah k ženám: U obžalovaného naďalej pretrváva hlboký nenávistný postoj voči ženskému pohlaviu.
- Príčetnosť: Samuel S. si plne uvedomuje zmysel a následky svojho konania.
- Cieľ útoku: Podľa znalca obžalovaný v osudný deň 16. januára 2025 neprišiel do školy s vopred stanoveným plánom vraždiť.
- Aktuálny stav: V súčasnosti predstavuje Samuel S. hrozbu najmä sám pre seba, pričom jeho stav je v podmienkach výkonu trestu ovplyvniteľný liečbou.
Obžalovaný: „Pomáha mi viera, nie lieky“
Samuel S. na závery znalca reagoval tvrdením, že na svojom stave aktívne pracuje prostredníctvom duchovných rozhovorov s kňazom. Klasickú liečbu psychofarmakami však odmieta s tým, že mu nepomáha. Pri čítaní pitevných správ, ktoré potvrdili, že zástupkyňa riaditeľky aj študentka zomreli na mieste bezprostredne po útoku, prejavil obžalovaný ľútosť len v prípade spolužiačky. Tvrdil však, že na samotný priebeh útoku si už nepamätá.
Systémové zlyhania štátu
Prípad má okrem kriminálnej roviny aj silný inštitucionálny presah. Generálna prokuratúra SR už v júni 2025 potvrdila sériu pochybení, ktoré útoku predchádzali. Týkali sa najmä administratívnych procesov pri prestupe útočníka medzi gymnáziami a nedostatočnej pozornosti zo strany úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
Zlyhania v systéme prevencie:
- Školská administratíva: Nedostatočná výmena informácií o rizikovom správaní študenta pri zmene školy.
- Sociálna kuratela: Identifikované medzery v postupoch Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
- Bezpečnosť na školách: Chýbajúce mechanizmy včasného varovania pred násilným správaním mladistvých.
Pondelkové pojednávanie v máji 2026 opäť otvorilo otázku, či bolo možné tragédii v Spišskej Starej Vsi predísť, ak by štátne orgány a školy správne vyhodnotili varovné signály v správaní Samuela S. Proces pokračuje ďalším dokazovaním, pričom spoločnosť stále čaká na odpoveď, ako zabezpečiť, aby sa školy stali skutočne bezpečným miestom pre pedagógov aj študentov.