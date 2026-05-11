Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa v pondelok očakával štart jedného z najsledovanejších procesov v dejinách slovenskej justície. Kauza Očistec, ktorá odkrýva údajné systémové korupčné schémy v polícii, sa však kvôli procesným návrhom nateraz nepohla vpred.
Odročenie kvôli efektivite
Hoci sa do súdnej siene dostavilo všetkých desať obžalovaných, prokurátor nezačal ani s čítaním obžaloby. Dôvodom odročenia bol návrh na spojenie kauzy Očistec s iným konaním, v ktorom figuruje obžalovaný expolicajt Roman S. Keďže sa dôkazy v oboch prípadoch výrazne prelínajú, súd zváži ich zlúčenie, aby sa predišlo dvojitému dokazovaniu. Prokurátor tento krok nepovažuje za obštrukciu, ale za účelný postup. Proces bude pokračovať 1. júna 2026.
Elitná zostava na lavici obžalovaných
Kauza Očistec je výnimočná personálnym zložením obžalovaných, ktorí v rokoch 2012 až 2018 ovládali kľúčové bezpečnostné zložky štátu. Podľa obžaloby mala v rámci polície fungovať zločinecká skupina pod vedením nitrianskeho podnikateľa Norberta B.
Kto prišiel na banskobystrický súd:
- Tibor G.: Súčasný podpredseda NR SR a bývalý prezident Policajného zboru.
- Dušan K.: Bývalý špeciálny prokurátor.
- František I.: Niekdajší šéf Finančnej správy.
- Funkcionári NAKA: Peter H., Marián Z., Róbert K., Bernard S. a Milan M.
- Podnikatelia: Norbert B. a Boris T.
Závažné obvinenia a politický kontext
Obžaloba obsahuje široké spektrum trestných činov – od založenia a zosnovania zločineckej skupiny cez zneužívanie právomoci verejného činiteľa až po rozsiahlu korupciu. Skupina mala podľa prokuratúry slúžiť na upevňovanie vplyvu a ochranu vybraných osôb pred vyšetrovaním.
Postoje obžalovaných:
- Odmietnutie viny: Väčšina aktérov vinu kategoricky popiera.
- Kritika vyšetrovania: Obžalovaní proces opakovane označili za politicky motivovaný a postavený na výpovediach tzv. „kajúcnikov“.
„Bolo veľmi dôležité počuť slová predsedu senátu. Jasne artikuloval problém zaujatosti orgánov činných v trestnom konaní (OČTK), osobitne vyšetrovateľa Pavla Ď., ktorá už bola konštatovaná v dovolacom rozhodnutí Najvyššieho súdu SR. Jasne bolo povedané, že je zaujatý, a práve on robil úkony aj v tomto konaní. Takže tento čas, ktorý nám odročenie poskytne, využijeme na to, aby sme zmenili štruktúru dokazovania alebo návrhov na dokazovanie a prioritne, aby sa posúdili alebo vykonali dôkazy, ktoré smerujú k zaujatosti OČTK, teda hlavne tohto vyšetrovateľa. V tomto zmysle je už možné napovedať, že výsledok konania je viac než predvídateľný,“ zdôraznil obhajca Marek Para, ktorý v procese zastupuje Tibora G., Norberta B., Mariána Z., Milana M. a Róberta K.
Ako Para vysvetlil, podľa zákona platí, že čo i len jeden vykonaný úkon zaujatým OČTK, teda napríklad vyšetrovateľom, musí viesť k výroku o oslobodení.
„Oceňujem, že predseda senátu povedal, že sa musí aj podľa názoru, ktorý majú z Najvyššieho súdu SR, keď sa rozhodlo o tom, že bude hlavné pojednávanie, vysporiadať so všetkými našimi argumentmi a námietkami. Doteraz sme ich totiž len podávali, ale nedostávali sme odpovede,“ doplnil obžalovaný Tibor G. Ešte pred začiatkom pojednávania uviedol, že očakáva zákonný, spravodlivý proces.
Pondelkové odročenie v máji 2026 potvrdzuje, že cesta k právoplatnému rozsudku v kauze Očistec bude technicky aj procesne mimoriadne náročná. Sledovanie tohto procesu je kľúčové pre pochopenie toho, ako štátne orgány v minulosti pristupovali k spravodlivosti a či sa slovenskej justícii podarí vyrovnať s podozreniami o masívnej korupcii vo vlastných radoch.