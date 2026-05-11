Opozičná strana SaS otvára tému systematickej podpory rodinného podnikania. V spolupráci s poprednou odborníčkou Monikou Naďovou Krošlákovou plánuje pripraviť legislatívny balík, ktorý by zabránil odlivu slovenského kapitálu do zahraničia a pomohol firmám zvládnuť kritický moment odovzdávania moci ďalšej generácii.
Pilier ekonomiky v ohrození
Rodinné podniky tvoria na Slovensku približne 60 % všetkých firiem a v súkromnom sektore zabezpečujú polovicu celkovej zamestnanosti. Napriek ich kľúčovému významu však čelia špecifickým rizikám, ktoré bežná legislatíva nerieši. Predseda SaS Branislav Gröhling zdôraznil, že cieľom spolupráce s novou expertkou je vytvoriť stabilné prostredie pre domáci biznis.
Kritický bod: Generačný transfer
Docentka Monika Naďová Krošláková upozornila na alarmujúce zahraničné štatistiky – až 70 % rodinných podnikov neprežije prechod z prvej na druhú generáciu. Chýbajúce právne nástroje podľa nej nútia úspešných slovenských podnikateľov hľadať riešenia v cudzine, čím Slovensko stráca kontrolu nad domácim kapitálom.
Hlavné výzvy pre rodinné firmy v roku 2026:
- Nástupníctvo: Príprava budúcich lídrov a formálne odovzdanie kompetencií.
- Ochrana majetku: Zabezpečenie kontinuity podnikania v prípade nečakaných rodinných udalostí.
- Legislatívne vákuum: Chýbajúca definícia rodinného podniku v právnom poriadku SR.
Inšpirácia z Česka a Lichtenštajnska
Riešením by podľa expertky malo byť zavedenie moderných inštitútov, ako sú trusty (zverenecké fondy) a rodinné nadácie. Tieto nástroje už úspešne fungujú v okolitých krajinách a umožňujú efektívnu správu rodinného majetku bez toho, aby bol ohrozený chod samotnej firmy pri dedičských konaniach.
Kto je Monika Naďová Krošláková?
- Docentka na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
- Prezidentka Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).
- Zakladateľka Family Business Center.
- Nezávislá expertka SaS pre rodinné podnikanie.
Iniciatíva z mája 2026 jasne ukazuje, že rodinné firmy už nevnímajú generačnú výmenu len ako interný problém, ale ako tému celonárodného ekonomického významu. Ak sa opozícii podarí presadiť nástroje na ochranu slovenského kapitálu, môže to znamenať zásadný obrat v tom, ako na Slovensku chápeme dlhodobé budovanie rodinného dedičstva.