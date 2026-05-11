Štát opäť finančne podporí ochranu a ekologické funkcie súkromných lesov. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) oznámil otvorenie novej výzvy v hodnote sedem miliónov eur. Peniaze sú určené na tzv. mimoprodukčné funkcie lesa, ktoré zabezpečujú zdravú krajinu, biodiverzitu a priestor pre rekreáciu verejnosti.
Podmienky a termíny pre žiadateľov
Nová výzva bude oficiálne vypísaná v piatok 15. mája 2026. Súkromní obhospodarovatelia, ako sú urbariáty či komposesoráty, majú čas na predloženie svojich žiadostí do 30. júna 2026. Podmienkou je, aby žiadateľ obhospodaroval viac ako 5 hektárov (ha) lesných porastov a bol riadne zaevidovaný v evidencii lesných pozemkov.
Kľúčové parametre finančnej pomoci:
- Celková alokácia: 7 000 000 eur.
- Limit na žiadateľa: Maximálne 300 000 eur v priebehu posledných troch rokov.
- Spôsob podania: Výhradne elektronicky cez systém ITMS 2014+ na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA).
Podpora pre 400-tisíc hektárov slovenských lesov
Podľa generálneho riaditeľa sekcie lesného hospodárstva Pavla Tomu by sa mala schéma štátnej pomoci v tomto roku dotknúť približne 400 000 ha lesov. Štát túto formu podpory kontinuálne zvyšuje – kým v roku 2017 začínala na sume 2,1 milióna eur, v posledných rokoch sa stabilizovala na úrovni 6 až 8 miliónov eur.
Viac ako len ťažba dreva
Predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Milan Ovseník zdôraznil, že podpora je kľúčová pre transformáciu hospodárskych lesov. Cieľom sú druhovo zmiešané lesy, ktoré lepšie odolávajú klimatickým zmenám a poskytujú útočisko živočíchom.
Čo prinášajú mimoprodukčné funkcie verejnosti:
- Ekologická stabilita: Podpora biodiverzity a ochrana pôdy pred eróziou.
- Spoločenský prínos: Udržiavanie lesov vhodných na zber lesných plodov, húb a turistiku.
- Klimatická funkcia: Zlepšovanie schopnosti lesa zadržiavať vodu v krajine a pohlcovať CO2.
Investícia siedmich miliónov eur v máji 2026 potvrdzuje, že štát si uvedomuje dôležitosť súkromných vlastníkov pri udržiavaní zdravej krajiny. Pre urbárnikov ide o dôležitú kompenzáciu za činnosti, ktoré nesúvisia s priamym ziskom z predaja dreva, ale majú nevyčísliteľnú hodnotu pre celé Slovensko.