Dovolenková sezóna v Grécku začína s nečakanou komplikáciou. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vydalo varovanie pred zvýšeným výskytom medúz. Prudké oteplenie mora viedlo k ich predčasnému „rozkvetu“, čo môže pre neopatrných plavcov znamenať bolestivé zranenia či zdravotné komplikácie.
Rizikové lokality a druhy medúz
Zvýšený výskyt je aktuálne hlásený najmä v oblastiach Oropos, Nea Makri, Zoumberi a v prístave Rafina. Problémy hlási aj severozápadné pobrežie ostrova Eubója (Evia), konkrétne pláže Politika a Dafni. V gréckych vodách dominujú dva druhy, pričom jeden z nich vyžaduje mimoriadnu pozornosť.
Prehľad medúz v gréckych vodách (máj 2026):
- Medúza svietivá (Pelagia noctiluca): Nebezpečný druh s pŕhlivými bunkami na klobúku aj chápadlách. Popŕhlenie je veľmi bolestivé.
- Tanierovka hrboľatá (Cotylorhiza tuberculata): Môže dorásť až do 40 cm, má hnedo-žltý klobúk, no pre človeka je neškodná.
Príznaky a prvá pomoc
Okrem intenzívnej bolesti a začervenania sa môžu objaviť aj systémové reakcie ako nevoľnosť, bolesť hlavy či dýchavičnosť. Rezort diplomacie zdôrazňuje, že pri poklese tlaku alebo poruchách vedomia je nutné okamžite vyhľadať lekára.
Postup pri zasiahnutí medúzou:
- Odstránenie chápadiel: Nepoužívajte holé ruky. Použite pinzetu alebo piesok a zvyšky jemne zošúchajte.
- Oplachovanie: Používajte výhradne morskú vodu. Sladká voda aktivuje pŕhlivé bunky a zhoršuje bolesť.
- Liečba: Priložte ľadový obklad. V lekárni si zaobstarajte antihistaminiká alebo krémy s kortizónom.
Sledujte mapy v reálnom čase
Slovenským občanom sa odporúča sledovať platformu iNaturalist, kde sú dostupné mapy výskytu medúz aktualizované užívateľmi. V prípade núdze je k dispozícii pohotovostné číslo Veľvyslanectva SR v Aténach: +30 69 3240 8028.
Rezort diplomacie varuje, že vzhľadom na pretrvávajúce vysoké teploty bude počet medúz v najbližších týždňoch narastať. Pred vstupom do mora si preto overte aktuálnu situáciu na konkrétnej pláži a dbajte na bezpečnosť detí, u ktorých môžu byť alergické reakcie búrlivejšie.