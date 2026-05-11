Lekárske odborové združenie (LOZ) ostro vystúpilo proti nekontrolovanému vyberaniu poplatkov v ambulanciách. Odborári sa postavili za mimoriadnu správu ombudsmana Róberta Dobrovodského a vyzvali vládu, aby zastavila „trhový biznis“ so zdravím, ktorý podľa nich najviac zasahuje najzraniteľnejšie skupiny pacientov.
Pacient ako obeť finančných skupín?
Predseda LOZ Peter Visolajský v pondelok upozornil na alarmujúcu prax v súkromných poliklinikách a nemocniciach. Podľa jeho slov finančné skupiny zneužívajú tieseň chorých a vymýšľajú si kreatívne dôvody na poplatky za úkony, ktoré majú byť plne hradené z verejného poistenia. „Pacient je dnes obeťou trhového biznisu. Vytvára sa dvojkoľajný systém, kde prístup k lekárovi závisí od peňaženky,“ uviedol Visolajský.
Kritické body podľa Lekárskeho odborového združenia (máj 2026):
- Amorálna prax: Poplatky za základné výkony a preventívne prehliadky odrádzajú ľudí od návštevy lekára.
- Nápor na nemocnice: Nedostupnosť ambulantnej sféry kvôli poplatkom vyháňa pacientov na urgentné príjmy a zvyšuje počet hospitalizácií.
- Transparentnosť: Odborári odmietajú argument, že každá ambulancia je platená nedostatočne; žiadajú hĺbkovú analýzu príjmov podľa špecializácií.
Ombudsman žiada jasné pravidlá
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský predložil parlamentu správu, v ktorej označuje súčasnú legislatívu za vágne napísanú. Štát podľa neho stráca kontrolu nad hotovostnými platbami, čo potvrdila aj Finančná správa SR. Ombudsman navrhuje dve cesty: buď úplný zákaz poplatkov s prísnymi výnimkami, alebo ich jasnú legalizáciu s pevne stanovenými stropmi.
Možné legislatívne scenáre (jeseň 2026):
- Strikná regulácia: Definícia presného zoznamu úkonov, za ktoré sa nesmie vyberať ani euro.
- Kontrolný mechanizmus: Posilnenie kompetencií štátu pri preverovaní oprávnenosti platieb v hotovosti.
- Ochrana poistenca: Nastavenie systému tak, aby poistenec dopredu vedel, za čo a prečo platí.
Ministerstvo sľubuje riešenie na jeseň
Rezort zdravotníctva pod vedením ministerstva deklaroval, že správu ombudsmana berie s plnou vážnosťou. Systémový návrh, ktorý by mal upratať v „poplatkovom chaose“, plánuje ministerstvo predstaviť na jeseň tohto roku. Dovtedy však pacienti v mnohých súkromných zariadeniach zostávajú v právnej neistote.
Situácia v máji 2026 potvrdzuje, že téma poplatkov v zdravotníctve je časovanou bombou. Spojenie lekárskych odborárov a ombudsmana vytvára silný tlak na politickú reprezentáciu. Ak štát neprijme jasné pravidlá, hrozí, že ústavou garantovaná bezplatná zdravotná starostlivosť sa pre mnohých Slovákov stane len nedosiahnuteľným ideálom na papieri.