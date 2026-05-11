Kremeľ sa podľa uniknutých dokumentov pripravuje na scenár ukončenia vojny. Analýza opozičného centra Dossier odhalila internú prezentáciu Putinovej administratívy, ktorá navrhuje, ako ruskému obyvateľstvu „predať“ prípadnú mierovú dohodu ako triumfálne víťazstvo nad Západom, a nie ako ústupok Ukrajine.
Pyrrhovo víťazstvo ako hrozba
Dokument vypracovaný pre tím Sergeja Kirijenka, zástupcu vedúceho prezidentskej administrácie, varuje pred nekonečným pokračovaním konfliktu. Autori priznávajú, že ďalšie stupňovanie „špeciálnej vojenskej operácie“ (SVO) by mohlo viesť k vyčerpaniu zdrojov, drastickému zvyšovaniu daní a demografickému kolapsu. „Musíme vedieť, kedy prestať. Pokračovanie v SVO by bolo Pyrrhovým víťazstvom,“ uvádza sa v prezentácii.
Navrhované rozdelenie územia
Prezentácia načrtáva pragmatický, hoci pre Ukrajinu neprijateľný model mierového usporiadania v roku 2026. Počíta s paralelnými dohodami medzi Washingtonom, Moskvou a Kyjevom. Podľa tohto scenára by Rusko anektovalo Doneckú a Luhanskú oblasť, zatiaľ čo Chersonská a Záporožská oblasť by zostali rozdelené podľa aktuálnej línie frontu.
Predpokladané podmienky dohody podľa interného dokumentu:
- Územné ústupky: Ruský odchod zo Sumskej a Charkovskej oblasti.
- Sankcie: Zotrvanie európskych sankcií, ale zrušenie tých amerických.
- Politika: Volodymyr Zelenskyj by zostal vo funkcii ukrajinského prezidenta.
- Koridor: Definitívne potvrdenie pozemného spojenia s Krymom.
Propagandistický manuál: Ako zadefinovať „úspech“
Kľúčom k udržaniu verejnej podpory má byť zmena naratívu. Mier nemá byť prezentovaný ako porážka ukrajinského nacionalizmu, ale ako úspešná obrana proti „kolektívnemu Západu“. Propaganda má vyzdvihovať, že Rusko zabránilo humanitárnej katastrofe a potvrdilo status svojej armády ako najlepšie pripravenej sily na svete.
Stratégia pre domáce publikum:
- Sociálny zmier: Sľuby nových sociálnych programov a ekonomického rastu po vojne.
- Kultúrne uvoľnenie: Návrat politického humoru a kontrolovaná sloboda v umení.
- Pacifikácia radikálov: Marginalizácia „Z-blogerov“ a ultrapatriotov, ktorí by mierovú dohodu považovali za zradu.
- Veteráni: Osobitná starostlivosť o navrátilcov z frontu, aby sa predišlo ich radikalizácii.
Analýza centra Dossier v máji 2026 naznačuje, že hoci verejná rétorika Kremľa zostáva neoblomná, vo vnútri mocenského aparátu rastie uvedomenie si limitov vojenskej sily. Dokument však skôr než reálny mierový plán predstavuje cvičenie v krízovej komunikácii, ktorej jediným cieľom je udržať Vladimira Putina pri moci aj po skončení bojov.