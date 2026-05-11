Pondelkové ráno na rýchlostnej ceste R4 skomplikovala vážna dopravná nehoda. Kamión smerujúci k maďarským hraniciam zišiel z cesty a prevrátil sa na bok. Polícia musela úsek medzi 8. a 9. kilometrom úplne uzavrieť, pričom následné obmedzenia potrvajú až do neskorého popoludnia.
Vyprosťovanie a úplná uzávera
K nehode došlo v smere od košických Šebastoviec na Milhosť. Jazdná súprava skončila po nezvládnutí riadenia mimo vozovky. Kvôli nasadeniu ťažkej techniky a vyprosťovaniu havarovaného vozidla bol úsek R4 v čase od 11.00 do 12.00 h úplne neprejazdný. Polícia na mieste riadila dopravu a odkláňala vodičov na alternatívne trasy.
Prekládka nákladu a poškodené oplotenie
Aj po sprejazdnení úseku musia vodiči rátať s výrazným obmedzením. Pravý jazdný pruh zostáva uzavretý kvôli zdĺhavej prekládke nákladu z havarovaného kamióna. Podľa odhadov polície môže tento proces trvať päť až šesť hodín. Pri nehode došlo okrem zničenia vozidla aj k poškodeniu ochranného oplotenia, ktoré spravuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
Kľúčové informácie pre vodičov (pondelok 11. máj 2026):
- Úplná uzávera: 8. – 9. km rýchlostnej cesty R4 (ukončená o 12.00 h).
- Čiastočné obmedzenie: Uzavretý pravý pruh (predpoklad do 17.00 – 18.00 h).
- Príčina: Pravdepodobná nepozornosť vodiča a následné zídenie mimo vozovku.
Vodič skončil v nemocnici
Podľa doterajšieho vyšetrovania košickej krajskej polície sa vodič zrejme dostatočne nevenoval vedeniu vozidla. Dobrou správou je, že dychová skúška na alkohol bola negatívna. Vodič bol však po nehode prevezený do nemocnice na kontrolné vyšetrenie, aby sa vylúčili vnútorné zranenia alebo iné zdravotné komplikácie.
Polícia SR vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky v danom úseku k zvýšenej opatrnosti.