Hrozba z výletnej lode MV Hondius zasiahla Spojené štáty. Americké úrady potvrdili prvý pozitívny záchyt nebezpečného andského vírusu u repatriovaných občanov. Kým loď zostáva v karanténe na Kanárskych ostrovoch, evakuovaní pacienti smerujú v prísne strážených bioochranných jednotkách do špičkových medicínskych centier v Nebraske.
Pozitívny test a bioochranná preprava
Americké ministerstvo zdravotníctva v nedeľu potvrdilo, že u dvoch zo 17 repatriovaných Američanov sa objavili komplikácie. Jeden pasažier vykazuje mierne príznaky ochorenia a druhý mal mierne pozitívny PCR test na tzv. andský vírus (druh hantavírusu). Z dôvodu mimoriadnej opatrnosti sú obaja prepravovaní v špeciálnych izolátoroch navrhnutých pre vysoko infekčné patogény.
Priebeh repatriačnej operácie (máj 2026):
- Lokalita evakuácie: Kanárske ostrovy (miesto kotvenia MV Hondius).
- Cieľová destinácia: Špecializované centrum pre biologické hrozby v štáte Nebraska.
- Bezpečnostné opatrenia: Využitie bioochranných jednotiek počas celého leteckého transportu.
Tragická bilancia na lodi MV Hondius
Nákaza na luxusnej výletnej lodi si doteraz vyžiadala tri obete: holandský manželský pár a nemeckú štátnu príslušníčku. Vedci identifikovali pôvodcu ako andský hantavírus, čo vyvoláva obavy odborníkov na celom svete, keďže tento kmeň vykazuje známky možného prenosu z človeka na človeka, čo je pri hantavírusoch zriedkavé.
Fakty o andskom víruse:
- Pôvod: Bežne sa vyskytuje u hlodavcov v Južnej Amerike.
- Symptómy: Často začína ako mierna chrípka, no môže vyústiť do ťažkého pľúcneho syndrómu.
- Rarita: Na rozdiel od iných hantavírusov je pri andskom kmeni zdokumentovaný potenciál prenosu medzi ľuďmi.
Nebraska ako centrum záchrany
Väčšina repatriovaných pasažierov bude po pristátí v USA izolovaná v Nebraske, ktorá disponuje jedným z najpokročilejších centier pre liečbu vysoko nebezpečných nákaz v krajine. Osoba s klinickými príznakmi bude hospitalizovaná v inom špecializovanom pracovisku, aby sa zabránilo akejkoľvek krížovej kontaminácii.
Udalosti okolo lode MV Hondius v máji 2026 ukazujú, ako rýchlo sa lokálna nákaza na palube lode môže zmeniť na medzinárodný incident. Pozitívny nález u amerického občana potvrdzuje potrebu prísnej karantény na Kanárskych ostrovoch a vyvoláva otázky o tom, ako sa vírus v uzavretom prostredí lode tak efektívne rozšíril medzi cestujúcich z rôznych krajín.