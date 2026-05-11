Americký prezident Donald Trump sa pripravuje na kľúčovú diplomatickú misiu v Pekingu. Počas návštevy, ktorá sa začína už túto stredu (13. mája), plánuje vyvinúť bezprecedentný tlak na čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Hlavným bodom programu nebude len obchodná vojna, ale predovšetkým čínske financovanie iránskeho a ruského režimu prostredníctvom nákupov energetických surovín. O plánoch Bieleho domu informovala agentúra AFP.
Geopolitický tlak: Ropa, sankcie a tovar s dvojitým využitím
Návšteva prichádza v čase mimoriadne napätých vzťahov, ktoré ešte viac vyhrotila prebiehajúca vojna s Iránom. Podľa vysokopostaveného predstaviteľa americkej administratívy má Donald Trump pripravený zoznam výhrad, ktoré mieni predostrieť priamo čínskemu lídrovi:
- Financovanie rivalov: Trump opakovane kritizuje masívne príjmy, ktoré Irán a Rusko získavajú z predaja ropy na čínsky trh.
- Vojenská podpora: Témou bude aj predaj tovarov s takzvaným dvojitým (civilno-vojenským) využitím, ktoré môžu pomáhať iránskym vojenským kapacitám.
- Sankčný režim: Očakáva sa diskusia o nedávnych amerických sankciách voči čínskym subjektom, ktoré súvisia s vojnovým konfliktom na Blízkom východe.
Harmonogram návštevy: Od Chrámu nebies po štátny banket
Návšteva, ktorú prezident v marci odložil kvôli kulminácii konfliktu s Iránom, má nabitý program spájajúci tvrdé vyjednávanie s historickou symbolikou:
- Streda (13. mája): Prílet do Pekingu vo večerných hodinách.
- Štvrtok (14. mája): Oficiálny uvítací ceremoniál, hlavné bilaterálne rokovania so Si Ťin-pchingom a návšteva ikonického Chrámu nebies. Deň uzavrie štátny banket.
- Piatok (15. mája): Pokračovanie rozhovorov pri pracovnom obede a čaji, po ktorých nasleduje odlet späť do Washingtonu.
„Pôjde o návštevu s obrovským symbolickým významom, ale prezident Trump nikdy necestuje iba kvôli symbolike. Američania môžu očakávať, že pre našu krajinu vyrokuje ďalšie výhodné dohody,“ uviedla zástupkyňa hovorkyne Bieleho domu Anna Kellyová.
Obchodné prímerie a ekonomická nezávislosť
Okrem bezpečnostných otázok zostáva na stole aj „nekonečná“ téma ciel. Lídri budú rokovať o predĺžení ročného obchodného prímeria z minulého októbra. Biely dom pod vedením Trumpa však naďalej trvá na tvrdých podmienkach:
- prioritou je reciprocity a férovosť v prístupe na trhy,
- cieľom je posilnenie ekonomickej nezávislosti Spojených štátov,
- clá zostávajú pre Washington hlavným nástrojom tlaku, kým nedôjde k zásadnému posunu v čínskej proexportnej politike.
Návšteva Pekingu tak bude pre Donalda Trumpa testom jeho schopnosti prepojiť globálnu bezpečnosť s ekonomickými záujmami USA. Či sa mu podarí presvedčiť Si Ťin-pchinga, aby „utiahol kohútiky“ Teheránu a Moskve, alebo sa summit skončí len pri zdvorilostnom čaji a symbolických fotografiách pri Chráme nebies, uvidíme už koncom tohto týždňa.