Iránska tlačová agentúra Tasním prišla s radikálnym návrhom, aby Teherán začal vyberať poplatky od medzinárodných spoločností za využívanie podmorských optických káblov v strategickom Hormuzskom prielive. V čase rozsiahlych sankcií a prebiehajúcej vojny hľadá islamská republika nové spôsoby financovania, pričom internetová infraštruktúra by sa mohla stať jej novou geopolitickou pákou. TASR o tom informuje na základe správy portálu The Times of Israel.
Spoplatnenie dát a diktovanie pravidiel gigantom
Agentúra Tasním, ktorá je úzko spájaná s vplyvnými iránskymi Revolučnými gardami, vidí v podmorských internetových kábloch významný zdroj príjmov. Okrem samotného spoplatnenia navrhuje niekoľko konkrétnych krokov, ako získať kontrolu nad digitálnou infraštruktúrou:
- zavedenie každoročných licenčných poplatkov pre zahraničné spoločnosti, ktoré tieto komunikačné trasy využívajú,
- udelenie výhradných práv na opravy a údržbu káblov výlučne domácim iránskym firmám,
- podmienenie prístupu k trasám pre technologických gigantov, akými sú Amazon a Meta, prísnym dodržiavaním iránskych zákonov.
Suverenita nad dnom prielivu a kontext vojny
K iniciatíve sa pridala aj ďalšia iránska agentúra Fárs, ktorá argumentuje národnou suverenitou nad týmto kľúčovým územím.
„Právo tranzitu nemení nič na skutočnosti, že Irán má právo uplatňovať svoju suverenitu nad Hormuzským prielivom vrátane optických káblov položených na jeho dne,“ uvádza sa v návrhu agentúry Fárs.
Tieto mediálne návrhy sú len ďalším pokusom Teheránu speňažiť svoju strategickú polohu. Hormuzský prieliv patrí k najdôležitejším svetovým lodným trasám, cez ktorú štandardne prechádza približne 20 percent globálnych dodávok ropy a zemného plynu. Od vypuknutia vojny s USA a Izraelom koncom februára tohto roka však Irán uplatňuje takmer úplné uzavretie tohto prielivu a snaží sa zaviesť poplatky aj pre prechádzajúce lode.
Návrh na spoplatnenie internetových káblov jasne ukazuje, že Irán sa snaží maximalizovať svoj tlak na Západ nielen vojensky, ale aj ekonomicky a technologicky. Asymetrická hrozba narušenia globálnej konektivity by v prípade realizácie mohla prinútiť medzinárodné korporácie vyberať si medzi prísnou iránskou cenzúrou a hrozbou straty kľúčových dátových tokov medzi Východom a Západom.