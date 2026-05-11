Americký senátor Mark Kelly bije na poplach. V súvislosti s prebiehajúcou vojnou s Iránom ostro varoval, že zásoby munície a rakiet americkej armády sa dostali na kriticky nízku úroveň. Zodpovednosť za túto situáciu pripísal priamo administratíve Donalda Trumpa, ktorá podľa neho žiada o bezprecedentné navýšenie armádneho rozpočtu na úkor národnej bezpečnosti. O varovaniach z Kongresu informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Šokujúce vyčerpanie zásob a vojna bez plánu
Demokratický senátor a vplyvný člen senátneho výboru pre ozbrojené sily sa v nedeľnom rozhovore pre televíziu CBS News odvolal na nedávne brífingy Pentagónu. Tie odhalili žalostný stav zásob konkrétnych typov modernej a drahej munície.
„Myslím si, že je férové povedať, že je šokujúce, ako hlboko sme siahli do týchto zásob,“ zhodnotil situáciu Mark Kelly.
Kritika smerovala priamo na prezidenta Donalda Trumpa. Ten podľa senátora zatiahol Spojené štáty do vojny s Iránom „bez strategického cieľa, bez plánu a bez časového harmonogramu“. Obnovenie vojenských kapacít bude podľa Kellyho trvať celé roky, pričom masívna spotreba sa týka predovšetkým týchto kľúčových systémov:
- strely s plochou dráhou letu Tomahawk,
- taktické balistické strely ATACMS,
- protiraketové systémy SM-3,
- munícia využívaná v systémoch protivzdušnej obrany MIM-104 Patriot.
Poburujúci rozpočet vo výške 1,5 bilióna dolárov
Kelly zároveň upozornil na najhorší možný scenár – v prípade ďalšieho dlhodobého konfliktu by sa USA nemuseli dokázať adekvátne brániť. Krajina by sa podľa neho ocitla v oveľa horšej pozícii, než v akej by bola, keby vojna s Iránom vôbec nevypukla. Tento deficit sa odráža aj na obrovských finančných požiadavkách armády:
- návrh rozpočtu Trumpovej administratívy na fiškálny rok 2027 počíta s rekordnými obrannými výdavkami vo výške takmer 1,5 bilióna dolárov,
- senátor tento návrh označil za „poburujúci“, keďže pred piatimi a pol rokmi, keď nastúpil do Senátu, dosahoval rozpočet Pentagónu približne 700 miliárd dolárov,
- samotná vojna s Iránom stála amerických daňových poplatníkov ku koncu apríla už približne 25 miliárd dolárov.
Išlo pritom len o odhad celkových výdavkov od začiatku amerických útokov na Irán, ktoré odštartovali koncom februára tohto roka. Najväčšiu časť týchto astronomických nákladov tvorila práve spotrebovaná munícia. Zatiaľ čo Trumpova administratíva obhajuje masívne investície do zbrojenia, varovania zo Senátu jasne naznačujú, že bleskové vyčerpanie strategických raketových zásob môže mať pre americkú obranyschopnosť vážne dlhodobé následky.