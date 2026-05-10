Americký prezident Donald J. Trump v nedeľu opäť ostro verbálne zaútočil na Irán, pričom nevynechal ani tvrdú kritiku svojich predchodcov Baracka Obamu a Joea Bidena. Podľa šéfa Bieleho domu sa Teherán so Spojenými štátmi a zvyškom sveta iba zahráva už takmer polstoročie, pričom systematicky využíval slabosť predchádzajúcich amerických administratív. O najnovšom vyhlásení informovala agentúra AFP.
Tvrdá kritika Obamu a „ospalého“ Bidena
Svoje pobúrenie vyjadril Donald Trump tradične prostredníctvom svojej sociálnej platformy Truth Social, kde sa zameral najmä na prístup bývalých demokratických lídrov k blízkovýchodnej politike.
„Irán sa hrá so Spojenými štátmi a zvyškom sveta už 47 rokov (LEN ZDRŽIAVA, ZDRŽIAVA, ZDRŽIAVA!) a keď sa prezidentom stal Barack Hussein Obama, konečne našiel, čo hľadal. Nielenže k nemu bol dobrý, bol dokonca skvelý, v skutočnosti sa postavil na jeho stranu, odvrhol Izrael a všetkých ostatných spojencov a Irán chytil druhý dych,“ uviedol americký prezident vo svojom statuse.
Okrem politických ústupkov Trump obvinil exprezidenta Obamu aj z priameho financovania iránskeho režimu:
- počas svojho pôsobenia vo funkcii mal Iránu poskytnúť „stovky miliárd dolárov“,
- súčasťou mala byť aj astronomická suma 1,7 miliardy dolárov v hotovosti, ktoré do Teheránu údajne dopravili priamo lietadlami,
- Iránci podľa prezidenta netušili, čo majú s toľkými peniazmi robiť, pričom skonštatoval, že „nikdy predtým nevideli toľko peňazí a už ani neuvidia“,
- Trump na záver dodal, že v Obamovi našiel Irán síce toho najväčšieho hlupáka zo všetkých, no stále nebol taký zlý ako „ospalý“ Joe Biden.
Zavraždení demonštranti a iránska odpoveď na mierový návrh
Prezident vo svojom ostrom prejave nešetril ani samotný iránsky režim, ktorému vyčíta krvavé potláčanie domáceho odporu aj teroristické aktivity zamerané proti Američanom.
„Iránci nás 47 rokov ťahajú za nos, nechávajú nás čakať, zabíjajú našich ľudí svojimi bombami pri cestách, potláčajú protesty a nedávno zlikvidovali 42.000 nevinných a neozbrojených demonštrantov, pričom sa vysmievali našej krajine, ktorá je znovu skvelá. Viac sa už smiať nebudú!“ uzatvoril svoje vyhlásenie Trump.
Tento najnovší status bol zverejnený len krátko po tom, ako Irán prostredníctvom susedného Pakistanu oficiálne doručil svoju odpoveď na americký návrh týkajúci sa ukončenia konfliktu. Hoci presný obsah odpovede zatiaľ zostáva utajený, podľa agentúry ISNA sa dokument zameriava na podmienky ukončenia vojny a garancie bezpečnej plavby v strategickom Perzskom zálive a Hormuzskom prielive.