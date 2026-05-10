Novozvolený maďarský premiér Péter Magyar v nedeľu oznámil, že jeho traja synovia už naďalej nebudú vystupovať na verejnosti a požiadal spoločnosť i médiá, aby toto rozhodnutie plne rešpektovali. TASR o tomto kroku nového lídra informuje na základe správy maďarského spravodajského servera 24.hu.
Ochrana súkromia: Sú to stále len deti
Svoje rozhodnutie stiahnuť rodinu z verejného života oznámil Péter Magyar prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Facebook. Ku statusu symbolicky pripojil fotografiu, na ktorej spolu so svojimi synmi pózuje na schodisku pred majestátnou budovou maďarského parlamentu v Budapešti.
„Sú to stále deti. Sú to deti rovnako ako vaši synovia a dcéry. Už nebudú verejnými osobnosťami. Žiadam vás o rešpekt a pomoc všetkých, aby mohli mať rovnaké detstvo ako ostatní mladí Maďari,“ napísal v emotívnom odkaze nový maďarský premiér.
Politik, ktorého maďarské Národné zhromaždenie len v sobotu oficiálne zvolilo na post predsedu vlády, zároveň zdôraznil kľúčovú úlohu svojej rodiny. Bez podpory synov by podľa vlastných slov nedokázal prejsť náročnú, dva roky trvajúcu politickú cestu. Priznal, že uplynulé obdobie bolo pre jeho deti mimoriadne ťažké a jednoduché pre ne nebudú ani nasledujúce roky v pozícii premiérových potomkov.
Od rozvodu a veľkého škandálu až na vrchol
Cesta Pétera Magyara do premiérskeho kresla bola bezprecedentná a úzko spätá aj s jeho predchádzajúcim rodinným a profesionálnym životom. Pre pochopenie kontextu je dôležité pripomenúť si nasledovné fakty:
- premiér má troch synov vo veku 17, 13 a 11 rokov so svojou exmanželkou Judit Vargovou, bývalou ministerkou spravodlivosti za stranu Fidesz,
- po ich rozvode v roku 2023 majú obaja rodičia chlapcov v striedavej starostlivosti,
- vo februári 2024 Magyar verejne rezignoval na všetky funkcie v štátnych firmách a ostro vystúpil proti praktikám svojho predchodcu, dlhoročného expremiéra Viktora Orbána,
- jeho politický vzostup odštartoval obrovský škandál s prezidentskou milosťou, ktorý v tom čase viedol k nútenému odstúpeniu prezidentky Katalin Novákovej i samotnej Judit Vargovej z verejných funkcií.
Stiahnutie detí z verejného priestoru bezprostredne po prevzatí moci ukazuje snahu Pétera Magyara oddeliť tvrdý politický boj od súkromného života. Po turbulentných dvoch rokoch, počas ktorých sa z nenápadného úradníka a manžela ministerky stal hlavný vyzývateľ a napokon aj premožiteľ Viktora Orbána, chce svojej rodine zabezpečiť aspoň čiastočný návrat k normálnemu životu.