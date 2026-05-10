Udržateľnosť trinásteho dôchodku, politické obchody pred jesennými komunálnymi voľbami aj ostrá kritika nedávnej cesty premiéra do Moskvy. To boli hlavné témy nedeľnej diskusnej relácie STVR O 5 minút 12, v ktorej sa stretli šéf poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter a predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling. Kým zástupca koalície hovorí o nedotknuteľnosti sociálnych opatrení a chystá medzinárodné stretnutia, líder liberálov podáva trestné oznámenie pre podozrenie z vlastizrady.
Spor o dôchodky a rozloženie síl v regiónoch
Sociálna politika štátu opäť narazila na diametrálne odlišné pohľady koalície a opozície. Kým Ján Richter rezolútne vyhlásil, že 13. dôchodok je nezrušiteľný a niet o ňom o čom debatovať, líder SaS vidí situáciu inak. Branislav Gröhling považuje súčasné plošné nastavenie za dlhodobo neudržateľné a neúmerne zaťažujúce štátny rozpočet, pričom si do budúcna vie predstaviť skôr zavedenie adresnosti týchto dávok.
Diskusia sa následne presunula k blížiacim sa tohtoročným komunálnym a župným voľbám, kde sa už naplno formujú zákulisné dohody i politické taktiky:
- v Smere-SD očakávajú, že za podporu súčasného predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislava Becíka (Hlas-SD) získa Smer spätnú podporu pre svojho kandidáta na primátora Nitry,
- ak k tejto dohode nedôjde, na post predsedu NSK je pripravený kandidovať podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD),
- rozhodnutie o podpore ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) na prešovského župana nechá centrála plne v rukách krajskej organizácie Smeru v Prešove,
- v opozičnom tábore Gröhling priznal, že hnutie Progresívne Slovensko (PS) stále váha nad podporou kandidáta na primátora Nitry Henricha Vargu, za ktorým stojí SaS.
Trestné oznámenie pre Moskvu a zahraničná diplomacia
Najostrejší stret relácie priniesla téma zahraničnej politiky a nedávna účasť premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na oslavách v ruskej metropole. SaS na jeho krok reaguje radikálne.
„Podali sme trestné oznámenie pre podozrenie z vlastizrady,“ informoval Gröhling s tým, že strana plánuje na najbližšiu parlamentnú schôdzu predložiť aj uznesenie, ktorým chcú túto cestu oficiálne a tvrdo odsúdiť.
Šéf liberálov dokonca vyslovil špekuláciu, že premiér sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom radil o tom, ako bude možné ovplyvňovať budúcoročné parlamentné voľby na Slovensku. Richter tieto obvinenia rázne odmietol a oponoval, že rokovanie medzi štyrmi očami sa týkalo výlučne dôležitých otázok energetiky.
Zástupca vládnej koalície na záver relácie poodhalil aj najbližšie plány slovenskej diplomacie. Podľa Richtera by sa do mesiaca malo uskutočniť spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády, hoci presné miesto (Bratislava alebo Kyjev) zatiaľ nevedel špecifikovať. Ďalšou významnou udalosťou má byť oficiálna návšteva nemeckého kancelára Friedricha Merza, ktorý by mal na Slovensko zavítať už 29. mája. Nedeľná debata tak jasne ukázala, že politické napätie sa bude zostrovať na domácej i zahraničnej scéne.