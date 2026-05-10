Predstavitelia opozície ostro odmietajú vládny optimizmus týkajúci sa najnovšieho hodnotenia slovenskej ekonomiky medzinárodnou agentúrou Fitch. Kým premiér Robert Fico a minister financií Ladislav Kamenický (obaja Smer-SD) v nedeľu hovorili o úspešnej konsolidácii, Štefan Kišš (PS) a Július Jakab (Hnutie Slovensko) varujú pred zhoršujúcou sa životnou úrovňou, klesajúcimi reálnymi mzdami a najhoršími ratingmi za uplynulé desaťročia.
Kritika od PS: Nespadli sme z útesu, no ľudia chudobnejú
Poslanec Národnej rady SR za Progresívne Slovensko (PS) Štefan Kišš upozornil, že agentúra Fitch náš rating v skutočnosti nezvýšila, iba ho neznížila. Tým Slovensko podľa neho len tesne nezaradila do pásma špekulatívneho ratingu, kde sa bežne nachádzajú rozvojové krajiny. Minister financií podľa poslanca v prezentovaných číslach zavádza verejnosť.
„Podľa premiéra a ministra sa tak máme tešiť, že sme ešte nespadli z ekonomického útesu,“ uviedol Kišš s tým, že klamstvo je pre predstaviteľov vlády jediný spôsob, ako kamuflovať svoju neschopnosť riešiť zdražovanie a deficit verejných financií.
Zhoršujúca sa situácia sa podľa neho odráža v reálnom živote občanov hneď v niekoľkých oblastiach:
- ľudia na Slovensku jasne vidia, že sa im žije horšie,
- ceny základných potravín neustále rastú,
- benzín tankujeme najdrahšie v rámci krajín V4,
- reálna mzda obyvateľstva naďalej klesá.
Najhoršie ratingy a vládna obhajoba konsolidácie
Ku kritike vládneho brífingu sa rázne pridal aj Július Jakab z Hnutia Slovensko. Ten za aktuálnou ekonomickou situáciou a slabnúcou konkurencieschopnosťou vidí predovšetkým dôsledok krokov doterajších vlád strany Smer-SD.
„Máme najhoršie ratingy za posledných 22 rokov. Máme za sebou tri zbabrané konsolidácie, ožobráčený národ, ekonomiku na kolenách a ľudí, ktorí trpia drahotou a prichádzajú o prácu,“ vyhlásil člen finančného výboru Národnej rady SR.
Opozícia tak priamo reagovala na predpoludňajšiu tlačovú konferenciu, na ktorej predseda vlády Robert Fico vyzdvihol zachovanie ratingu Slovenska na úrovni A- so stabilným výhľadom. Kým premiér tvrdí, že hodnotenie agentúry Fitch dokazuje efektívnosť konsolidácie, minister financií Ladislav Kamenický na brífingu doplnil, že prijatými opatreniami sa vláde podarilo znížiť deficit a úspešne zabrániť ďalšiemu rastu štátneho dlhu.