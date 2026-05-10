Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) v diskusnej relácii TV Joj Politika 24 predstavil viacero kľúčových zámerov svojho rezortu. Najzásadnejším z nich je plánované ukotvenie výšky minimálnych odvodov do druhého dôchodkového piliera priamo v ústave. Okrem dôchodkov sa vyjadril aj ku konsolidácii, sviatkovým príplatkom, stabilite koalície a blížiacim sa župným voľbám.
Ústavná ochrana druhého piliera a 13. dôchodok
Minister Erik Tomáš zdôraznil, že úroveň štyroch percent, ktoré idú do druhého piliera dnes, je hranica, pod ktorú by ako šéf rezortu práce už určite nechcel ísť. K problematike sporenia na dôchodok uviedol nasledovné fakty:
- druhý pilier funguje už 20 rokov a napriek chybám ľudia vidia svoje úspory, na ktoré im nikto nechce siahať,
- systém sa však podľa ministra evidentne neoplatí veľkej skupine sporiteľov, čo sa rezort aktuálne snaží odborne riešiť,
- ambíciou je ústavné ukotvenie minimálnych odvodov tak, aby žiadna ďalšia vláda nemohla klesnúť pod túto hranicu.
K tejto téme ministerstvo vedie diskusie aj so zástupcami opozície, pre ktorých má Tomáš, podľa vlastných slov, dvere otvorené a volá ich k okrúhlym pracovným stolom. Zároveň verejnosť ubezpečil ohľadom 13. dôchodku. Ten považuje vyslovene za dôchodkovú, nie sociálnu dávku, na ktorú majú seniori nárok, a pred Vianocami bude riadne vyplatený.
Príplatky za sviatky a sociálne istoty pri konsolidácii
Minister práce sa dotkol aj nedávneho problému so zrušenými dňami pracovného pokoja. Reagoval tak na pretrvávajúce sťažnosti zamestnávateľov k 8. máju, kedy napriek zrušenému sviatku neboli zrušené aj príplatky pre zamestnancov, pričom rovnaká paradoxná situácia nastane opäť 15. septembra. Svoje zistenia plánuje tlmočiť premiérovi a ministrovi financií.
„Jednoducho sa nebude siahať na nejaké sociálne istoty,“ podčiarkol Tomáš s tým, že ak vôbec na budúci rok prebehne nejaká konsolidácia, nedotkne sa bežných ľudí ani firiem.
Stabilita koalície a kandidáti na županov
Z vnútropolitického hľadiska minister nevidí vo vládnej koalícii žiadnu krízu. Jej kondíciu meria tým, že väčšina kľúčových zákonov v parlamente prechádza a vládne strany majú stále k dispozícii 78 poslancov. Na záver diskusie poodhalil aj stratégiu strany Hlas-SD pred blížiacimi sa regionálnymi voľbami:
- v Prešovskom samosprávnom kraji koalícia nepodporí nezávislého kandidáta Samuela Migaľa,
- minister sa bude snažiť presvedčiť straníckeho experta na samosprávy Michala Kaliňáka, aby napokon kandidoval za prešovského župana,
- v Nitrianskom kraji má strana silného kandidáta v podobe súčasného župana Branislava Becíka.
Vyjadrenia Erika Tomáša naznačujú snahu vládnej koalície garantovať sociálne výdobytky, chrániť dôchodky a zároveň upevňovať svoje politické a personálne pozície pred dôležitými regionálnymi voľbami. Kľúčovou výzvou rezortu práce na najbližšie obdobie tak ostáva nájdenie kompromisu na ústavné zabetónovanie druhého piliera.