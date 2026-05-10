Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa prekvapivo nezúčastní na nedeľnom slávnostnom podujatí v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa koná pri príležitosti 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom. Svoju nečakanú neúčasť ospravedlnil na nedeľnej tlačovej konferencii nevyhnutnou pracovnou poradou týkajúcou sa strategickej energetickej bezpečnosti.
Urgentná porada s Transpetrolom po návrate z Kremľa
Hlavným dôvodom premiérovej absencie na domácich oslavách sú informácie, ktoré získal počas svojich víkendových rokovaní v Moskve. Pre strategické záujmy štátu musí bezodkladne zvolať dôležité stretnutie:
- porada sa uskutoční za účasti kľúčovej štátnej spoločnosti Transpetrol,
- témou budú najmä informácie o budúcich dodávkach ruskej ropy a zemného plynu na Slovensko,
- podľa premiéra sa aktuálne rysujú konkrétne kroky, ktoré by mohli byť pre našu krajinu mimoriadne nápomocné.
„Vzhľadom na závery rokovaní v Moskve sa musím ospravedlniť z dnešného podujatia v Liptovskom Mikuláši, musím urgentne zvolať poradu za účasti spoločnosti Transpetrol, pretože sme hovorili veľa o dodávkach ropy a plynu na Slovensku a musím urgentne tieto informácie odovzdať spoločnosti,“ vysvetlil svoje rozhodnutie Robert Fico.
Z Moskvy priamo k riešeniu dodávok energií
Šéf vládneho kabinetu sa uplynulé dni zúčastnil v Ruskej federácii na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom. Jeho cesta však mala nielen pietny, ale predovšetkým pragmatický ekonomický charakter. Počas návštevy ruskej metropoly sa priamo stretol a rokoval s prezidentom Vladimirom Putinom, pričom jednou z hlavných tém bola práve obojstranná spolupráca v citlivej energetickej oblasti.
Rýchle zvolanie mimoriadnej porady s vedením Transpetrolu bezprostredne po návrate z Ruska naznačuje, že bilaterálne rokovania v Kremli priniesli konkrétne závery v otázke energetickej bezpečnosti. Ďalší vývoj ukáže, aké strategické dohody či záruky ohľadom dodávok strategických surovín sa slovenskej delegácii v Moskve podarilo vyjednať, keďže premiér avizoval, že v prípade ich realizácie bude verejnosť bližšie informovať.