Pokračujúca vojna medzi Iránom a jeho odporcami, sprevádzaná masívnym tlakom na svetové ceny a dodávky ropy, sa oficiálne stala najväčšou hrozbou pre globálnu finančnú stabilitu. Vyplýva to z najnovšej polročnej správy americkej centrálnej banky (Fed). Dokument, ktorý odráža nálady popredných finančníkov a ekonómov, radí geopolitické napätie pred tradičné ekonomické riziká.
Rebríček najväčších obáv: Geopolitika dominuje
Správa Fedu z piatka (8. mája 2026) prináša jasnú hierarchiu rizík, ktoré respondenti vnímajú ako kritické pre stabilitu trhov. Do popredia sa dostali faktory, ktoré centrálne banky dokážu ovplyvniť len veľmi ťažko:
- Geopolitické riziká (75 %): Tri štvrtiny opýtaných ich označili za hlavný zdroj neistoty.
- Ropný šok (70 %): Priamy dôsledok vojnového konfliktu s Iránom, ktorý ohrozuje energetickú bezpečnosť.
- Umelá inteligencia (AI) a súkromný úverový trh (50 %): Polovica respondentov vníma tieto technologické a finančné fenomény ako potenciálne systémové hrozby.
Mechanizmus ohrozenia: Inflácia a „tvrdé“ peniaze
Správa Fedu varuje pred nebezpečným reťazcom udalostí, ktorý môže vyvolať dlhotrvajúci konflikt na Blízkom východe. Ak sa narušenie dodávateľských reťazcov spojí s nedostatkom komodít, svetová ekonomika sa môže ocitnúť v slepej uličke:
„Vyššie úrokové sadzby a inflácia by mohli mať významné finančné a ekonomické dôsledky vrátane poklesu cien aktív,“ upozorňuje správa na scenár, kedy by banky museli sprísňovať menovú politiku aj napriek slabnúcemu rastu.
Zjednodušene povedané, energetický šok by mohol prinútiť centrálne banky k agresívnemu zvyšovaniu úrokov, čo by v kombinácii s drahšou ropou mohlo viesť k prudkému prepadu trhov s akciami a nehnuteľnosťami.
AI ako nová finančná bublina?
Zaujímavým prvkom správy je zaradenie umelej inteligencie medzi stabilitné riziká. Hoci bola AI dlho vnímaná ako motor rastu, dnes Fed dvíha varovný prst:
- investície do AI sú čoraz viac financované prostredníctvom dlhu, čo zvyšuje krehkosť celého finančného systému,
- existujú vážne obavy, že široké nasadenie umelej inteligencie by mohlo viesť k oslabeniu trhu práce, čo by malo sekundárne dopady na spotrebu a ekonomickú stabilitu.
Aktuálna správa Fedu tak potvrdzuje, že finančný svet sa nachádza v mimoriadne napätom období. Geopolitika sa stala rozhodujúcim faktorom, ktorý nielenže diktuje ceny na čerpacích staniciach, ale môže rozhodnúť aj o tom, či svetová ekonomika ustojí tlak narastajúcej zadlženosti a technologických zmien bez hlbokej krízy.