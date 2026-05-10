Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu počas osláv Dňa víťazstva v Moskve prekvapivo otvoril dvere priamym rozhovorom so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Kým však slovenský premiér Robert Fico sa snažil v Kremli vystupovať ako posol mieru, ruská strana jeho snahy schladila označením správ z Kyjeva za „zastarané“. Ústrednou postavou prípadnej diplomacie sa má podľa Putina stať kontroverzný nemecký exkancelár Gerhard Schröder.
Podmienka je jasná: Moskva alebo hotová dohoda
Hoci Vladimir Putin deklaroval pripravenosť na stretnutie, jeho podmienky zostávajú pre Ukrajinu a Západ ťažko stráviteľné. Po vojenskej prehliadke, ktorá sa tento rok zaobišla bez ťažkej obrnenej techniky, Putin na tlačovej konferencii načrtol dve cesty k rokovaciemu stolu:
- Cesta do Moskvy: Putin zdôraznil, že každý, kto s ním chce rokovať, musí prísť priamo do ruského hlavného mesta.
- Iné miesto: Stretnutie na neutrálnom území pripustil len pod podmienkou, že sa vopred dosiahne pevná a dlhodobá mierová dohoda.
„Môžeme sa stretnúť aj niekde inde ako v Moskve, ale iba ak sa vopred dosiahne dlhodobá mierová dohoda,“ upresnil šéf Kremľa, pričom dodal, že nejde o priame pozvanie, ale o vyjadrenie ochoty.
Ficova misia v tieni Kremľa
Slovenský premiér Robert Fico využil svoju cestu do Ruska na to, aby Putinovi tlmočil odkaz od Volodymyra Zelenského o ochote stretnúť sa v akomkoľvek formáte. Reakcia ruského aparátu však bola chladná. Poradca Kremľa Jurij Ušakov odkázal:
- odkazy odovzdané slovenskou delegáciou sú podľa Moskvy neaktuálne a už v minulosti zazneli cez viacerých sprostredkovateľov, vrátane Donalda Trumpa,
- Putin poprel, že by išlo o akýkoľvek „osobný“ alebo nový impulz z ukrajinskej strany.
Schröder ako jediný prijateľný Európan?
Najväčšiu pozornosť vzbudilo Putinovo menovanie preferovaného mediátora. Zo všetkých európskych politikov si vybral svojho dlhoročného priateľa Gerharda Schrödera. Voľba tohto mena je pre Európu viac než provokatívna:
- Gerhard Schröder je v Nemecku vnímaný ako politický vyvrheľ pre svoje pôsobenie v projekte Nord Stream 2 a odmietanie opustiť ruské štátne podniky po začiatku invázie.
- Bývalý kancelár dodnes neodsúdil vojenskú agresiu a je hlasným kritikom protiruských sankcií.
Zatiaľ čo Robert Fico sa snaží udržať Slovensko v pozícii „mosta“ medzi Východom a Západom, Putinov výber Schrödera naznačuje, že Kremeľ má záujem len o dialóg s tými európskymi aktérmi, ktorí sú k jeho politike dlhodobo nekritickí.