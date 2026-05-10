Slováci, ktorí plánujú počas nadchádzajúceho celoštátneho referenda hlasovať mimo svojho trvalého bydliska, by si mali postrážiť dôležité termíny. Možnosť požiadať o hlasovací preukaz sa otvára už o niekoľko dní, pričom samotné hlasovanie o dvoch zásadných otázkach sa uskutoční v sobotu 4. júla 2026.
Ako a kedy požiadať o hlasovací preukaz
Hlasovací preukaz umožňuje voličovi odovzdať svoj hlas v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky. Podľa informácií Ministerstva vnútra (MV) SR sú pre občanov k dispozícii tri spôsoby podania žiadosti:
- Elektronicky alebo poštou: Žiadosť musí byť doručená obci najneskôr do 15. júna. Využiť možno e-mailovú adresu obce alebo elektronickú schránku cez portál slovensko.sk.
- Osobne: Najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda, teda do 3. júla, v úradných hodinách obce.
- Vydávanie preukazov: Obce začnú preukazy vydávať bezodkladne po 20. máji (najskôr 45 dní pred referendom).
„Obec zašle hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou ‚Do vlastných rúk‘ na ním uvedenú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti,“ uvádza rezort vnútra k postupu pri poštových žiadostiach.
O čom sa bude 4. júla rozhodovať?
Referendové miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Voliči nájdu na hlasovacom lístku dve otázky, ktoré iniciovala petičná akcia mimoparlamentnej strany Demokrati s podporou viac ako 350 000 občanov:
- Súhlas so zrušením tzv. doživotnej renty (vzťahujúcej sa napríklad na premiéra Roberta Fica).
- Súhlas s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).
Pôvodne navrhovaná otázka o skrátení volebného obdobia sa v referende neobjaví. Prezident Peter Pellegrini ju po posúdení vyňal, nakoľko je podľa hlavy štátu v rozpore s Ústavou SR. Účasť v referende je dobrovoľná a výsledok bude platný, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.
Hlasovací preukaz je dôležitým nástrojom pre dovolenkárov či pracujúcich v iných mestách. Ak si ho vybavíte včas, môžete 4. júla vyjadriť svoj názor na smerovanie trestnej politiky a výhody ústavných činiteľov z ktorejkoľvek obce od Tatier k Dunaju.