Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu prekvapivo označil za „logické“, ak by Arménsko o svojom prípadnom členstve v Európskej únii rozhodlo v celonárodnom referende. Šéf Kremľa tak reagoval na výrazný diplomatický posun Jerevanu smerom k Západu, ktorý vyvrcholil hostením summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC). O vyhláseniach ruského lídra informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Referendum ako cesta k „civilizovanému rozchodu“
Na otázku týkajúcu sa ambícií Arménska vstúpiť do EÚ odpovedal Vladimir Putin zmierlivým, no zároveň varovným tónom. Podľa neho by sa o takejto zásadnej zmene mali vyjadriť predovšetkým samotní občania:
- považuje za logické opýtať sa arménskych voličov, čo preferujú, pričom na základe výsledku by sa rozhodovala aj Moskva,
- v prípade odklonu Jerevanu od Ruska navrhuje cestu „pokojného, civilizovaného a vzájomne výhodného rozdelenia“,
- zároveň však vytiahol paralelu s Ukrajinou, keď vyhlásil, že súčasný konflikt sa začal práve pokusom Kyjeva o vstup do Európskej únie.
„Bolo by celkom logické usporiadať referendum a opýtať sa arménskych občanov, čo preferujú. Na základe toho by sme sa rozhodli aj my,“ uviedol v sobotu Putin.
Napätie medzi spojencami a Zelenského návšteva
Vzťahy medzi dlhoročnými spojencami sú momentálne na bode mrazu. Arménsko totiž uplynulý týždeň hostilo desiatky európskych lídrov vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, čo vyvolalo v Kremli ostrú reakciu:
- Moskva si predvolala arménskeho veľvyslanca na protest proti účasti Zelenského na schôdzke,
- Jerevan už v roku 2024 zmrazil svoje členstvo v ruskom vojenskom bloku OZKB, pretože ho Rusko nedokázalo ochrániť v konflikte s Azerbajdžanom,
- ruský prezident už v apríli upozornil, že Arménsko nemôže byť súčasťou EÚ a zároveň colného bloku vedeného Moskvou.
Zatiaľ čo Jerevan už prijal zákon deklarujúci zámer uchádzať sa o členstvo v EÚ, Putinov návrh na referendum možno vnímať ako pokus preniesť zodpovednosť za budúce smerovanie krajiny na arménsku verejnosť. Zároveň však jeho pripomínanie ukrajinského scenára jasne naznačuje, že odchod Arménska z ruskej sféry vplyvu nebude pre Kremeľ len formálnou záležitosťou.