Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu vyhlásil, že Moskva zatiaľ nedostala od Ukrajiny žiadny konkrétny návrh na výmenu zajatcov. Tento krok mal byť pritom kľúčovou súčasťou aktuálneho trojdňového prímeria, ktoré inicioval americký prezident Donald Trump. O diplomatickom vývoji a vzájomnom obviňovaní z porušovania pokoja zbraní informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Čakanie na Kyjev a Trumpova iniciatíva
Šéf Kremľa sa verejne posťažoval na nedostatok iniciatívy zo strany svojho ukrajinského náprotivku. Vzájomná výmena zajatcov mala byť jedným z hlavných bodov dohodnutého kľudu zbraní.
„Spoliehame sa na to, že ukrajinská strana zareaguje na návrh prezidenta Spojených štátov. Bohužiaľ, zatiaľ sme nedostali žiadne návrhy,“ uviedol ruský prezident Vladimir Putin.
Celú prebiehajúcu mierovú iniciatívu odštartoval Donald Trump, ktorý v piatok oficiálne oznámil, že na jeho priamu žiadosť bude na fronte platiť prímerie v dňoch od 9. do 11. mája. Šéf Bieleho domu o tento krok požiadal priamo Vladimira Putina aj Volodymyra Zelenského. Svoj zámer detailne opísal na sociálnej platforme Truth Social, pričom vývoj situácie zahŕňa tieto fakty:
- prímerie malo primárne garantovať pozastavenie akejkoľvek kinetickej vojenskej aktivity z oboch strán,
- jeho neoddeliteľnou súčasťou mala byť aj masívna výmena presne 1000 zajatcov z každej krajiny,
- k Trumpovmu vyhláseniu došlo po tom, čo Rusko jednostranne ohlásilo prímerie na 8. a 9. mája pre oslavy konca druhej svetovej vojny,
- Ukrajina, naopak, už predtým vyhlásila pokoj zbraní, ktorý bol platný od stredajšej polnoci.
Prímerie len na papieri? Útoky a obete hlásia obe strany
Napriek veľkolepým vyhláseniam a zapojeniu amerického prezidenta sa realita na bojisku ukázala byť odlišná. Už počas soboty sa totiž Rusko a Ukrajina vzájomne obvinili z ostrých útokov. Kým ukrajinskí predstavitelia Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti hlásili po ruských úderoch dvoch mŕtvych a troch zranených civilistov, ruský gubernátor Viačeslav Gladkov informoval o troch zranených osobách po útokoch ukrajinských dronov. Vývoj z posledných hodín tak naznačuje, že dohodnuté prímerie a plánovaná výmena zajatcov zatiaľ existujú skôr v diplomatickej rovine než v reálnych frontových podmienkach.