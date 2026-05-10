Slovenský premiér Robert Fico počas svojho víkendového stretnutia v Moskve odovzdal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi dôležitý odkaz od ukrajinského lídra. Volodymyr Zelenskyj cez predsedu slovenskej vlády deklaroval pripravenosť na osobné stretnutie so šéfom Kremľa v akomkoľvek formáte. Ako Fico uviedol vo svojom najnovšom videu na sociálnej sieti, odpoveď z ruskej strany bola jasná a nabádala k priamemu kontaktu.
Odkaz z Kyjeva a kritika európskych sankcií
Slovenský premiér vysvetlil, že s Volodymyrom Zelenským sa osobne stretol ešte v pondelok v Arménsku, kde ukrajinský prezident prejavil záujem o dialóg. Ruská reakcia na seba nenechala dlho čakať.
„Odpoveď je zrozumiteľná. Ak má ukrajinský prezident záujem na stretnutí, mal by sa telefonicky spojiť so svojím ruským náprotivkom,“ tlmočil Fico reakciu Vladimira Putina.
Okrem úlohy sprostredkovateľa predseda slovenskej vlády obhajoval nutnosť diplomatických rokovaní a ostro sa vyhradil voči aktuálnej európskej politike:
- ocenil predĺženie ruského prímeria do 11. mája, pričom dialóg považuje za „tisíckrát užitočnejší ako vzájomné zabíjanie sa“,
- absenciu politického dialógu s Ruskom označil za obrovskú chybu Európskej únie,
- európske sankcie podľa neho vôbec nefungujú a vedú len k vyššej ruskej sebestačnosti vo viacerých oblastiach,
- odmietol podporu vojny a vojnové pôžičky, na ktorých sa Slovensko podľa jeho slov nebude nijako zúčastňovať.
Zakázané prelety a odmietanie železnej opony
Robert Fico sa dotkol aj diplomatického incidentu, keď mu niektoré členské krajiny EÚ nepovolili pri ceste do Moskvy preletieť cez ich územie. Premiér však zdôraznil, že Bratislava nechystá žiadne recipročné opatrenia. „Ak budú potrebovať preletieť cez naše územie kdekoľvek a za akýmkoľvek účelom, nebudeme im v tom brániť. Bojovať treba za zásadné veci, nie za malichernosti,“ konštatoval k odmietnutým preletom.
Dodal, že rázne odmieta budovanie „novej železnej opony“ a Slovensko má strategický záujem na štandardných a priateľských vzťahoch s ruskou veľmocou.
Energetická (ne)závislosť a americká prirážka
Najostrejšia kritika zo strany premiéra smerovala k energetickej politike Európskej únie a jej úmyslu úplne sa odstrihnúť od ruských dodávok:
- tento krok označil za ideologicky orientovaný a vyslovene škodlivý pre európsku konkurencieschopnosť,
- vyššie ceny energií sú podľa neho daňou, ktorú musí Európa zaplatiť za „vlastnú hlúposť a ideologickú posadnutosť Ruskom“,
- Európa podľa premiéra mení jednu závislosť za druhú, tentoraz oveľa drahšiu americkú,
- varoval pred tým, že americké firmy budú nakupovať ruské suroviny za štandardné ceny a do EÚ ich posúvať s „vysokohorskou americkou prirážkou“.
Hoci premiér podporuje diverzifikáciu zdrojov, žiada zachovanie všetkých existujúcich tokov vrátane tých ruských. Pripomenul, že Slovensko v tejto veci už podalo žalobu na európsky súd proti rozhodnutiu Európskej komisie zastaviť dodávky ruského plynu v roku 2027 a úspešne zabojovalo za zachovanie ropovodu Družba.
Ohlásené obnovenie práce slovensko-ruskej medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu, ktorej najbližšie zasadnutie povedie priamo v Moskve minister zahraničných vecí Juraj Blanár, tak len podčiarkuje Ficovu snahu o normalizáciu vzťahov. Slovenský premiér svojimi krokmi a vyjadreniami naďalej ostro kontrastuje s oficiálnym postojom väčšiny európskych lídrov, pričom zdôrazňuje predovšetkým pragmatické ekonomické záujmy Slovenska.