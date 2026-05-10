Koaličná rada má vo štvrtok (14. mája) v pláne rokovať o strategických opatreniach na podporu ekonomického rastu. Prvé dôležité rozhodnutia by podľa slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) mohli padnúť už na následnom rokovaní vlády. Postup pri predkladaní prorastových opatrení už vopred koordinoval s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD).
Ekonomika: Potvrdený rating a úspešný predaj dlhopisov
Premiér vyjadril spokojnosť s aktuálnym vývojom verejných financií. Pripomenul, že medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings nedávno potvrdila slovenský rating na solídnej úrovni A- so stabilným výhľadom. Podľa šéfa vládneho kabinetu agentúra týmto krokom jasne uznala význam a reálnu efektívnosť aktuálnej konsolidácie.
„Konsolidáciou sa nám podarilo znížiť aj deficit v roku 2024, aj v roku 2025, a to pod plánovanú úroveň,“ skonštatoval s uspokojením Robert Fico.
Ďalším pozitívnym signálom pre finančnú dôveryhodnosť Slovenska je podľa neho aj úspešný predaj štátnych dlhopisov zahraničným investorom, ktorý štátu priniesol 700 miliónov švajčiarskych frankov.
Zmeny v zákonoch a autonómne vozidlá
Okrem ekonomiky upriamil premiér pozornosť aj na kľúčové legislatívne zmeny, ktoré prešli stredajším (6. mája) rokovaním vlády. Patrí medzi ne predovšetkým návrh nového rekodifikovaného Občianskeho zákonníka. „Súčasný platí od roku 1964, prešiel stovkami zmien, potrebujeme novú právnu normu,“ podotkol Fico a vyzdvihol prácu tímu ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD). Na vládnom stole sa ocitli aj ďalšie dôležité novely a predpisy:
- novelizácia zákona o liekoch, ktorá prináša upravené pravidlá preplácania liekov na výnimku,
- novelizácia zákona o sociálnych službách,
- úplne nová právna úprava pre takzvané autonómne vozidlá.
Práve autonómne autá čoskoro vyrazia aj do slovenských ulíc. V Bratislave bude podľa premiéra už v blízkej dobe možné vidieť vozidlá jazdiace bez fyzickej prítomnosti vodiča za volantom. Hoci má Fico k tejto pokročilej technológii veľký rešpekt, tvrdí, že Slovensko sa nemôže brániť inováciám. Autonómne systémy totiž považuje za jednu z dôležitých ciest, ako v budúcnosti vyriešiť pretrvávajúci a akútny nedostatok pracovnej sily v domácej ekonomike.