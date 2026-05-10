Premiér Robert Fico (Smer-SD) vo svojom víkendovom videu na sociálnej sieti ostro komentoval blížiaci sa súdny proces v známej kauze Očistec. Predseda vlády vyjadril presvedčenie, že podpredseda Národnej rady SR Tibor G. sa v tomto konaní dočká rovnakého zadosťučinenia ako bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. Zároveň ohlásil svoj návrat do Handlovej, kde si pripomenie druhé výročie atentátu.
Súdny proces Očistec a kritika bývalých vlád
Súdne pojednávanie s podpredsedom parlamentu Tiborom G. v kauze Očistec, ktorú Robert Fico označil za prípad „čurillovcov“, odštartuje v pondelok (11. mája). Šéf vládneho kabinetu od tohto procesu očakáva zásadné odhalenia a využíva ho na ostrú kritiku svojich politických predchodcov:
- proces podľa neho prinesie „totálne rozpracovanie svinstiev“ predchádzajúcich vládnych garnitúr,
- menovite zaútočil na kabinety Igora Matoviča, Eduarda Hegera a Ľudovíta Ódora z rokov 2020 až 2023,
- konečným výsledkom má byť podľa jeho slov úplné zadosťučinenie pre obžalovaného vysokého predstaviteľa strany Smer-SD.
„V pondelok sa začína súdny proces s naším Tiborom G. v prípade nazvanom čurillovcami Očistec. To teda bude očistec!“ zdôraznil premiér vo svojom vyhlásení.
Návrat do Handlovej a varovanie pred opozíciou
Okrem súdneho procesu premiér informoval aj o svojom programe na nasledujúce dni. V piatok 15. mája sa chystá navštíviť Handlovú, kde si priamo na mieste pripomenie presne dva roky od pokusu o jeho fyzickú likvidáciu.
„Ja som však tu, silnejší a odhodlanejší bojovať za Slovensko a za jeho záujmy a varovať Slovensko pred výchovou ďalších teroristov, na ktorej opozícia tak intenzívne pracuje,“ vyhlásil Fico v závere videa na margo aktuálnej politickej a spoločenskej situácie.
Vyjadrenia predsedu vlády tak opäť výrazne polarizujú politickú scénu. Kým na jednej strane Fico tvrdo obhajuje svojich straníckych kolegov a sľubuje odhalenia zlyhaní predchádzajúcich vlád, na strane druhej využíva blížiace sa výročie atentátu na mimoriadne ostrú konfrontáciu so súčasnou parlamentnou opozíciou, ktorú obviňuje z radikalizácie spoločnosti.