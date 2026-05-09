Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus sa v sobotu otvoreným listom obrátil na obyvateľov španielskeho ostrova Tenerife s upokojujúcim odkazom. Ubezpečil ich, že riziko spojené s príchodom výletnej lode MV Hondius, ktorú zasiahol smrtiaci hantavírus, je pre nich nízke. O krízovej situácii, troch obetiach a mimoriadnych bezpečnostných opatreniach informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Nejde o ďalší covid, upokojuje šéf WHO
Výletná loď plaviaca sa pod holandskou vlajkou s približne 150 ľuďmi na palube má do vôd pri Tenerife doraziť v nedeľu za úsvitu. Na Kanárske ostrovy má osobne pricestovať aj Tedros, aby pomohol s koordináciou náročnej evakuácie. V liste ocenil solidaritu miestnych obyvateľov a poďakoval španielskemu premiérovi Pedrovi Sánchezovi za to, že si jeho krajina splnila svoju morálnu povinnosť.
„Potrebujem, aby ste ma počuli jasne: toto nie je ďalší Covid. Aktuálne riziko hantavírusu pre verejné zdravie zostáva nízke. Viem, že keď počujete slovo ‚epidémia‘ a sledujete loď smerujúcu k vašim brehom, vracajú sa vám spomienky, ktoré sme ešte úplne nespracovali. Bolesť z roku 2020 je stále živá a vôbec ju nezľahčujem,“ napísal Tedros obyvateľom ostrova.
Prísny evakuačný plán a hrozba kmeňa Andes
Žiadosť o prijatie lode práve Španielskom nebola náhodná. Podľa medzinárodných predpisov musí byť v podobných prípadoch vybratý najbližší prístav s dostatočnými zdravotníckymi kapacitami. Príchodu plavidla však predchádzali protesty znepokojených miestnych obyvateľov. Úrady aj WHO preto zdôrazňujú, že pasažieri nebudú mať s ostrovanmi absolútne žiadny kontakt. Podľa experta OSN, ktorý už operuje na palube, sa momentálne medzi cestujúcimi nenachádzajú žiadni symptomatickí pacienti. Samotná evakuácia bude prebiehať v prísnom režime:
- pasažieri budú prepravení na pevninu do prístavu Granadilla, ktorý leží ďaleko od obytných oblastí,
- transport prebehne v strážených vozidlách cez úplne uzatvorený koridor,
- následne budú ľudia priamo repatriovaní do svojich domovských krajín,
- nákaza si na lodi doposiaľ vyžiadala tri obete – holandský manželský pár a nemeckú ženu,
- u nakazených potvrdili zriedkavý vírus s kmeňom Andes, čo je jediný hantavírus schopný prenosu priamo z človeka na človeka.
Vyhlásenia medzinárodných i domácich orgánov majú za cieľ zabrániť ďalšej panike na populárnom turistickom ostrove. Aj keď má kmeň Andes potenciál šíriť sa medzi ľuďmi, čo vyvolalo oprávnené medzinárodné obavy, prísna izolácia cestujúcich a dodržiavanie pripraveného krokového plánu by mali zabezpečiť, že nákaza neohrozí verejné zdravie na pevnine.