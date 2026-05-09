Koaličná strana Hlas-SD predstavila nové ambiciózne sociálne opatrenia zamerané na podporu rodín. Na sobotnej tlačovej konferencii v Topoľčanoch avizovali jej lídri výrazné zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa a zavedenie nulovej dane z príjmu pre matky s viacerými deťmi. Predseda strany Matúš Šutaj Eštok a minister práce Erik Tomáš zároveň varovali, že bez splnenia týchto požiadaviek bude mať strana vážny problém podporiť budúcoročný štátny rozpočet.
Vyšší príspevok na dieťa a daňové úľavy
Predstavitelia Hlasu-SD detailne priblížili svoje plány, ktorými chcú finančne odbremeniť rodiny. Medzi kľúčové návrhy patria nasledovné opatrenia:
- zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa zo súčasných približne 830 eur na rovných 1000 eur,
- úplné odpustenie dane z príjmu pre pracujúce matky, ktoré vychovali štyri a viac detí,
- lídri pripustili aj odbornú diskusiu o možnom znížení tejto hranice na tri a viac detí.
„Máme jasnú ambíciu, aby príspevok pri narodení dieťaťa išiel, poviem to, o stovky eur vyššie,“ zdôraznil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Jeho stranícky kolega a minister práce Erik Tomáš v tejto súvislosti poukázal na fakt, že výška spomínaného štátneho príspevku sa nemenila už od roku 2014.
Ultimátum k rozpočtu a ochrana 13. dôchodkov
Sociálne opatrenia sa však stávajú aj dôležitým nástrojom vnútrokoaličného vyjednávania. Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek predseda strany pripomenul kroky, ktoré už Hlas-SD pre ženy presadil, no vzápätí vyslovil voči svojim politickým partnerom jasné ultimátum.
„Nulová daň z príjmu pre pracujúce matky je jednou z podmienok, ktorú Hlas bude chcieť presadiť. V opačnom prípade budeme mať aj veľký problém podporiť štátny rozpočet,“ varoval Šutaj Eštok.
Na záver tlačovej konferencie v Topoľčanoch líder strany opätovne zopakoval aj ďalšiu zásadnú červenú čiaru svojho hnutia. Vyhlásil, že 13. dôchodky zostávajú pre Hlas-SD absolútne nedotknuteľné, čím strana vysiela jasný signál pred nadchádzajúcimi náročnými rokovaniami o konsolidácii verejných financií.