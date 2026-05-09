Budúcnosť 13. dôchodkov naďalej vyvoláva na politickej scéne ostrý stret. Kým minister vnútra a šéf strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok hrozí okamžitým odchodom z vládnej koalície pri akomkoľvek pokuse o ich oklieštenie, predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka varuje pred štátnym bankrotom. Témou víkendovej rozhlasovej relácie Sobotné dialógy bola aj kauza rodiny lídra PS a prípadná rekonštrukcia vlády.
Spor o 13. dôchodky: Hrozba pádu vlády verzus bankrot
Téma udržateľnosti dôchodkového systému a štátneho rozpočtu ukázala zásadný rozpor medzi vládnym Hlasom-SD a opozičným PS. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v diskusii zdôraznil, že 13. dôchodky sú v súčasnej plošnej podobe pre štát finančne neudržateľné. Žiada preto zavedenie ich adresnosti, vďaka čomu by sa podľa jeho prepočtov dali celkové náklady znížiť až o polovicu.
„Skončíme v bankrote a potom nebude nieže na 13 dôchodkov, nebude ani na sedem,“ upozornil tvrdo Šimečka.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok túto argumentáciu ostro odmietol a domnieva sa, že Hlas-SD zostal v politickom spektre jedinou stranou, ktorá za dôchodcov reálne bojuje. Postoj hnutia k sociálnym opatreniam zhrnul do jasného ultimáta:
- strana by v momente odišla z koalície, ak by niekto z partnerov chcel na 13. dôchodky siahnuť.
Kauza Projekt Fórum a odmietnutie rekonštrukcie kabinetu
Diskusia sa dotkla aj mediálnej kauzy občianskeho združenia Projekt Fórum, v ktorom figuruje ako štatutárka matka lídra PS, Marta Šimečková. Obaja politici sa na jej vplyv pozerajú diametrálne odlišne:
- Michal Šimečka sa neobáva, že by táto téma mohla ovplyvniť tohtoročné komunálne voľby v neprospech opozície,
- rezolútne odmietol úvahy o odstúpení z pozície predsedu PS s tým, že nenesie zodpovednosť za konanie svojich dospelých rodičov,
- Šutaj Eštok mu, naopak, vytkol dvojitý meter a vyhlásil, že ak by sa podobná kauza týkala vládnej koalície, líder PS by „osobne kričal“.
Zástupca koalície sa v závere vyjadril aj k stabilite samotného kabinetu. Podľa vlastných slov nevidí na rekonštrukciu vlády žiadny dôvod a so svojimi ministrami nemá potrebu nič robiť. „Ak sa rozhodnú koaliční partneri nejako ináč, je to na ich vôli a môžu si upratať v rámci svojich pozícií veci tak, ako potrebujú,“ uzavrel Šutaj Eštok.
Rozhlasová diskusia tak naplno odkryla nielen hlboké názorové rozdiely na konsolidáciu verejných financií, ale potvrdila aj narastajúce politické napätie medzi koalíciou a opozíciou pred tohtoročnými komunálnymi voľbami.