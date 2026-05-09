Americký miliardár Elon Musk opäť ostro zaútočil na francúzske úrady, ktoré vyšetrujú jeho sociálnu sieť X pre závažné podozrenia zo zasahovania do tamojšej politiky a šírenia nelegálneho obsahu. O najnovšej slovnej prestrelke a prebiehajúcom vyšetrovaní informuje TASR na základe správ od tlačovej agentúry AFP.
Závažné obvinenia a vyšetrovanie platformy X
Francúzska justícia sa zameriava na dianie na platforme X (predtým známej ako Twitter) už od januára 2025. Okrem údajného zasahovania do francúzskej politiky preverujú vyšetrovatelia aj ďalšie mimoriadne závažné obvinenia voči sieti, ktorú spoluvlastní Elon Musk (známy aj z vedenia spoločností SpaceX a Tesla):
- na sieti sa mal podľa úradov otvorene popierať holokaust,
- dochádzalo tu k nekontrolovanému šíreniu sexuálnych deepfake videí,
- najnovšie je platforma podozrivá aj zo spoluúčasti na šírení obrázkov sexuálneho zneužívania detí,
- v prípade platformy X je spolu s Muskom vyšetrovaná aj jej bývalá generálna riaditeľka Linda Yaccarino,
- miliardár pritom nedávno úplne ignoroval a nereagoval na predvolanie francúzskej justície na neformálny pohovor.
Urážky na adresu sudcov a razia v Paríži
Namiesto spolupráce s úradmi zvolil Musk ofenzívnu rétoriku. Na príspevok o najnovšej fáze vyšetrovania reagoval v piatok priamo vo francúzštine mimoriadne expresívnym slovníkom.
„Sú falošnejší ako čokoládové euro a homosexuálnejší ako plameniak v neónovej baletnej sukni!“ napísal Musk na svojej sieti na adresu francúzskych vyšetrovateľov.
Tento incident pritom nie je vôbec ojedinelý. Už v skoršom príspevku, rovnako vo francúzštine, verejne označil francúzskych sudcov za „mentálne retardovaných“. Tieto urážky prišli ako bezprostredná reakcia po oficiálnej razii v parížskej kancelárii spoločnosti X, ktorá sa odohrala v polovici februára.
V čase spomínanej razie samotná sociálna sieť postup francúzskych úradov označila za hrubé zneužívanie súdneho konania s jasnými politickými motívmi a rázne poprela akékoľvek pochybenie. Tlačová agentúra AFP kontaktovala platformu X so žiadosťou o oficiálny komentár, vedenie spoločnosti sa však k Muskovým najnovším vulgárnym vyjadreniam odmietlo akokoľvek vyjadriť.